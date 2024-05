Rubén Burgos: "Veo al equipo muy enchufado de cara a la final"

El Valencia Basket viaja este miércoles a Salamanca para afrontar el primer partido de la final de la LF Endesa ante el Perfumerías Avenida y lo hace con la ilusión de sumar el primer punto para intentar jugarse el título el domingo en La Fonteta. Eso sí, Rubén Burgos pide centrarse de momento sólo en el partido de este jueves, en el que confía que el equipo pueda mantener su buen momento y sobreponerse a la última baja por lesión de Alba Torrens.

Valoración de la final

Estamos donde queríamos estar, peleando por los títulos, es el principal objetivo, ofrecer a la afición el máximo espectáculo y jugar hasta el final. Son cuatro finales seguidas, nos hace ilusión y queremos estar a la altura, Ellos llevan 18 finales creo, el formato cambia, hemos tenido tiempo para descansar y trabajar aspectos diferentes. Hemos tenido enfrentamientos recientes. Ambos equipos hemos evolucionado, crecido y variado. Intentaremos dar la mejor versión pese a las bajas, alguna viene de enfermedad pero creo que estarán todas. Como equipo nos veo fuertes, metidas, con atención al detalle y responsabilidad. Contento también de que la afición se desplace e intentaremos sacar el mejor resultado posible para que la final pueda caer de nuestro lado.

Lección de precedente

Aprendimos y vimos que el rival practica diferentes tipos de defensas, que nos colapsó el ataque, hay que mejorar espacios, acierto y circulación de balón. El equipo tiene el foco muy puesto, veo al equipo muy enchufado de cara a la final. Espero que tengamos la suerte y el acierto de tener la confianza. Hay que intentar hacerlo un poco mejor que el rival, pero tiene un plantillón, está muy bien entrenado y juega con ventaja de casa. Nos han ganado dos veces, no la Supercopa, pero ahora tienen también varias jugadoras nuevas, el trabajo es largo, en cada partido del playoff.

Rubén Burgos, en uno de los últimos partidos en La Fonteta / Eduardo Ripoll

Cambio de formato

Cambia el enfoque dentro del propio partido, ahora lo importante es ganar de uno y las rotaciones, decisiones y esfuerzos son diferentes de gestionar. Hay que enfocarse sólo en este primer día y esto tampoco significa nada.. Un año ganamos el primero en casa y después nos dieron la vuelta ala eliminatoria. Hay igualdad y experiencia por las dos partes.

Ausencia de Alba Torrens

La baja de Alba es importantísima a todos los niveles. De lo que aporta en la pista, pocas puede aportar lo de ella y el día D y a la hora H. Así fue el año pasado, pero entre todas hay que dar un paso adelante, es imposible que entre todas aportemos lo de ella. Es una rotación menos, pero tenemos jugadoras como María que juega bien al tres y al cuatro, Buenavida está muy concentrada y con más experiencia, preparada y con confianza. La táctica también puede aportar soluciones a una carencia.

Estado anímico y físico del Perfumerías tras remontadas

No sé cómo se sienten, como deportistas y personas vería positivo jugar en casa después de levantar eliminatorias complicadas.

Faltas sobre Iagupova no pitadas

Alina no se queja de nada, asume las cosas como vienen, intenta dar su mejor versión al margen de los condicionantes que no puede controlar. Siempre ha sido especial, referente, por su estilo de juego, todos estamos preocupados y queremos que saque rédito de las cosas que trabajamos. Intentamos trabajar en eso. Los árbitros ven vídeos, hacen scouting y no debe de ser fácil, pero todo mejorará. No le condiciona la manera de jugar, tiene buena mentalidad.

Opción de título en casa

Es una doble motivación porque sería una alegría estar en esta situación con el público, ojalá, evitas el riesgo de poder caer pero lo complicado es que hay que ganar fuera en una cancha durísima, en un pabellón complicado. Preferimos jugarnos el título el domingo aquí que el jueves siguiente en Salamanca, pero como solo podemos pensar en el primer día, esperamos sumar, hacerlo lo mejor posible. Si dibujas un escenario idílico es con tu gente, en casa, pero el domingo lo veo muy lejano.