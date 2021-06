El Valencia CF continúa trabajando en la confección de la próxima plantilla. La idea del área deportiva del club y de José Bordalás está clara. La prioridad es hacerse fuerte de atrás hacia adelante, algo que repitió constantemente el técnico en su presentación y en todas sus entrevistas. El club ha peinado el mercado y la filosofía está clara. Central con juego aéreo, contundente y con el ADN del entrenador. Y en ese escenario aparece Omar Alderete. Central zurdo, que también ha jugado de lateral en alguna ocasión, y alternativa del club valencianista en este mercado de fichajes.

Desde Argentina aseguraban que Omar está cerca de la firma. Según ha podido saber SUPER, el jugador gusta y no es solo un nombre apuntado en una lista. Hay algo más. Pero no es el único y es que el Valencia CF cuenta con Hugo Guillamón, Gabriel Paulista y además está la figura de Diakhaby, quien tiene mercado Premier y dejaría espacio para el fichaje de un segundo futbolista para esa parcela del eje de la zaga. Es decir, el Valencia CF trabaja en firmar un central y está preparado para atacar la llegada de un segundo si sale también el francés. De esta manera, la figura de Omar Alderete no es la única ni mucho menos, pero sí está en la lista y es uno de los objetivos para reforzar el centro de la zaga. Una de las alternativas más claras.

Esa apuesta por los centrales es evidente y gira en torno a la figura de José Bordalás. Además, el club quiere tener un perfil de central zurdo y es ahí donde entra Omar Alderete, como también aparece Nastasic, por quien hubo una reunión con sus agentes hace ya varias semanas en València. El camino está claro y es el de firmar centrales con un patrón claro. Ese carácter bregador, más de 'tackle' que de robo limpio y con una tendencia incluso a la falta o a la pelea. Recuperar esa versión de equipo incómodo es imprescindible. Con músculo y con garra. Esa sensación de que el Valencia CF no ha tenido 'carácter' en muchos partidos de la temporada ha calado y el objetivo es dotar de fuerza a una plantilla que crecerá desde la unión.

Alderete, al igual que Nastasic, es un central que ha jugado este año en la Bundesliga. En concreto en el Hertha de Berlín, aunque no ha tenido el protagonismo esperado cuando el equipo germano anunció su fichaje procedente del Basilea. Por eso mismo, el Valencia CF puede abordar el fichaje de un jugador que es una de las alternativas más claras ahora mismo en la lista de centrales. No es una apuesta arriesgada en lo económico y eso permite al conjunto de Mestalla tener algo más de margen para maniobrar en el mercado.

Eso mismo va en la línea de futbolistas como Nastasic, quien tras el descenso tiene mercado pero tras haber tenido problemas físicos se convierte más en una apuesta más arriesgada en lo deportivo que en lo económico, ya que no supondría una inversión fuerte en caso de hacerse con sus servicios. Sí sería mucho más caro ir a por un jugador del perfil de Aridane. Con muchos partidos en LaLiga Santander, titular indiscutible en Osasuna y con una cláusula de rescisión alta (12 millones de euros).