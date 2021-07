El delantero uruguayo del Valencia C.F. ha reaparecido en las redes sociales después de la eliminación sufrida por su selección en la Copa América a manos de Colombia. El combinado charrúa cayó en penaltis ante la selección cafetera en un torneo que ha sido ciertamente aciago para el jugador. Solamente ha disputado siete minutos, los jugó contra Bolivia y falló una ocasión manifiesta de gol.

El punta de la entidad de Mestalla no quiere caer en el pesimismo y ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter: "El que abandona no tiene premio". En ella aparece junto con sus hermanos. Maxi empieza ahora sus vacaciones y no se incorpora a la pretemporada que empieza mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna.