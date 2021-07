Gonçalo Guedes ya ha regresado de sus vacaciones tras estar en la Eurocopa 2021 con Portugal. El luso se incorpora al equipo en Paterna con su futuro por resolver. Su nombre es ahora uno de los protagonistas en el mercado de salidas del Valencia CF

El valencianista no pudo revalorizarse en la Euro por la falta de oportunidades de Fernando Santos y la temprana eliminación de su equipo. No obstante el Valencia aspira a recibir una gran suma de dinero por su traspaso. Sin ir más lejos su padre, Rogerio Guedes fue el que abrió la puerta con sus palabras: "Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en València no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club"

Ese dinero que pretende conseguir el Valencia está fijado en 30 millones de euros. Una operación que le reportaría beneficios al club a partir de los 20 millones. Las puertas del Wolves están cerradas, pero otros clubes como Sevilla, Villarreal y Lazio están pendientes de su salida.