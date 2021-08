Sumergidos en un mercado de traspasos de lo más atípico que se recuerda, los clubes europeos, salvo un par de privilegiados, están con el agua al cuello en el apartado financiero. Buscar alternativas para poder firmar incorporacines se ha vuelto un acto rutinario para todos los equipos de LaLiga, pero el problema no termina ahí. Las dificultades para dar salida a los jugadores que no cuentan y los altos salarios de los que sí cuentan, están convirtiendo en misión imposible inscribir en competición a las nuevas caras. Hace semanas que el Valencia oficializó la incorporación de Omar Alderete, sin embargo, el paraguayo aún no ha podido ser inscrito para disputar competición oficial a falta de diez días para que sea el propio conjunto blanquinegro quien de el pistoletazo de salida.

El Valencia está afrontando este mercado veraniego con la desagradable experiencia que le tocó vivir el año pasado. El club no tuvo más remedio que desprenderse de sus mejores jugadores para poder ceñirse a reglamento del Fair Play Financiero. Este año la situación ha cambiado ligeramente. El área deportiva del Valencia sigue necesitando desprenderse de varios jugadores, pero no con la misma urgencia, lo que le permite poder ponerse serio en casos como el de Daniel Wass. La entidad valencianista no se siente tan ahogada a nivel económico como la ventana de traspasos pasada. El club sigue buscando salidas a los futbolistas con los que no cuenta para así poder, no solo lanzarse a por más fichajes, también liberar espacio para poder inscribirlos.

Ante el aluvión de problemas que está causando esta extraodinaria situación, LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza, ya está meditando la posibilidad de aprobar una medida que permita a los clubes inscribir a sus jugadores y regular la situación del Fair Play Financiero en el mes de agosto. La decisión viene tomada a raíz de una petición expresa de varios presidentes de los equipos de primera división, entre los que por supuesto se encuentra Joan Laporta, que aún no ha encontrado la fórmula para inscribir a Messi ni a los nuevos fichajes. No en el mismo punto, pero sí en una situación muy parecida se encuentra un Valencia CF que, directa o indirectamente, se beneficiaría de esta decisión de LaLiga.

Mira para otro lado

Es en pocas palabras la petición que le han hecho a Javier Tebas para poder inscribir a los nuevos fichajes. Una circunstancia que también interesa al presidente de LaLiga para que la competición no pierda atractivo y así pueda seguir generando los ingresos que genera.