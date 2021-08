Nico Estévez, técnico valenciano ex de Huracán y Mestalla (llegó a dirigir incluso en dos encuentros al Valencia CF) que en 2019 se unió como asistente al cuerpo técnico de la Selección de fútbol de los Estados Unidos que dirige Gregg Berhalter, se acaba de proclamar campeón de la Copa de Oro tras derrotar en la final a México por 1-0 con un solitario tanto de Robinson en un golpe franco lateral. No es su primer éxito allí ya que este mismo año también se proclamaron campeones de la Concacaf Nations League, un título que ya tuvo un valor especial por el fuerte componente sentimental que hay en los partidos contra Mexico en EEUU y en el que participó el valencianista Yunus, quien en la Copa de Oro no ha estado con su selección. Nico explica a SUPER los motivos por los que el valencianista finalmente no estuvo: «El que Yunus no estuviera en la convocatoria de la Copa de Oro es una decisión consensuada no sólo con él sino con otros jugadores que estuvieron en la Nations League. Como se ha podido ver son dos convocatorias casi completamente distintas. Analizando la duración de la temporada y que era su primer año como profesional jugando muchos partidos, creímos conveniente que tanto él como otros jugadores tuvieran vacaciones y desconectaran mental y físicamente. Además, se da el caso que tanto en el Valencia CF cómo en otros clubes habían cambiado de entrenador. Para los jugadores jóvenes es importante hacer la pretemporada desde el día uno para ganarse un puesto en el equipo, lo que a la larga beneficia a la Selección».

Nico acaba de regresar a València para pasar unos días de vacaciones tras casi un año sin ver a parte de la familia, aunque en breve regresa a Estados Unidos. Obviamente la distancia física es notable, aunque por su obligación profesional y por el vínculo afectivo sigue el día a día del Valencia CF y sabe que, al contrario de lo que sucedió cuando irrumpió en el primer equipo, Bordalás ha contado con el jugador estadounidense en muchos minutos hasta su lesión jugando por dentro y no acostado a una banda, una decisión de la que se congratulan: «Yunus para nosotros, desde el primer día que lo vimos, entendemos que es un jugador de jugar por dentro. En un sistema de juego 1-4-3-3 como es el nuestro es un jugador con perfil potencial muy alto. De hecho con nosotros nunca ha jugado por fuera. Si se puede ver alguno de sus partidos con nosotros se ve cómo disfruta. Puede que por sus características mucha gente lo vea como un jugador de jugar por fuera, pero por dentro es un jugador diferencial. Nosotros nos alegramos de que el míster del Valencia también lo vea así».

Fue en 2014, hace siete años ya, cuando aceptó el proyecto de Columbus Crew SC como Director de Metodología, que realmente era más como director de fútbol base, donde empezó a trabajar junto a Gregg Berhalter -que era el entrenador del primer equipo- y desde entonces no ha parado de crecer en Estados Unidos, aunque no puede ‘desengancharse’ del fútbol español, al que le gustaría regresar algún día aunque ahora no sea el momento: «La verdad es que veo mucho el fútbol español y sigo las diferentes competiciones dentro de lo que puedo. Ahora mismo con todo lo que hemos tenido y lo que nos viene, no tengo mucho tiempo de pensar en ello, pero siempre a uno le tira de donde es».

Recuperándose aún de su lesión

Yunus Musah se marchó del terreno de juego en el amistoso contra el Atromitos el pasado 21 de julio después de una dura entrada. Intentó regresar un segundo, pero rápidamente se retiró a los vestuarios realizando ostensibles gestos de dolor y unos días después aparecía por Paterna con muletas. Tras ser sometido a pruebas se descartó una lesión grave, pero sí tiene afectados los ligamentos del tobillo, lo que le hará estar como mínimo estará tres semanas.

Ese plazo mínimo se cumple este miércoles, pero el futbolista, aunque ya ha dejado las muletas, todavía no se ha reincorporado al grupo por lo que está prácticamente descartado para el debut liguero frente al Getafe ya que con ese tipo de lesiones tampoco es recomendable acortar plazos en exceso.