Comienza la cuenta atrás en el mercado de fichajes del Valencia CF. Y, por el momento, hay distintos nombres propios encima de la mesa. En la parcela de llegadas las prioridades, como lo han sido durante estas semanas desde la firma de Alderete, son la del mediocentro y la del delantero.

Al margen de los futbolistas que podrían salir si llegara una importante oferta o de los 'descartes' de Bordalás que están en la rampa de salida como Kang In (que además está bloqueando ciertas operaciones por ser extracomunitario), Marcos André es el fichaje que ahora mismo está al caer y otros nombres para el ataque, como Keita, han entrado en escena. También en la defensa.

En ese sentido, al margen de las apuestas que aparecen como 'plan A' que requerirán una apuesta económica, el club trabaja en busca de refuerzos para mejorar el fondo de armario. Paralelamente a los movimientos más importantes, se están buscando alternativas para mejorar el banquillo. Jugadores que pudieran llegar por un coste mínimo y que eleven la competencia desde el banquillo. Cabe recordar que Bordalás apenas utilizó tres cambios ante el Granada, dos de los cuales fueron además en el descuento. El primero, Manu Vallejo, llegó en el minuto 78 cuando el equipo perdía desde el 16.

En cualquier caso hay algo evidente. Si de momento no se ha mejorado el once de la temporada pasada, el fondo de armario es importante pero es clave cerrar operaciones en los cerca de 10 días de mercado que quedan. No queda otra. Este lunes puede ser clave en ese sentido, ya que Bordalás se ha mostrado impaciente en las últimas ruedas de prensa y necesita fichajes para seguir logrando resultados. Algo que además se le prometió a su llegada.