El nuevo extremo del Valencia CF Hélder Costa ha desvelado que habló con Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes antes de cerrar su llegada a la entidad de Mestalla. Su compañero del Leeds y su amigo del Benfica le dieron buenas referencias del club y la ciudad y le convencieron para que firmara por la entidad de Mestalla. El luso ha visto vídeos del equipo, ha hablado con Bordalás y cree que el juego atractivo y rápido se puede "adaptar bien a mi estilo de juego". Así de define como futbolista: "Soy un jugador rápido que le gusta el uno contra el uno, juego para el equipo y puedo asistir en jugadas a mis compañeros". Esta es la entrevista íntegra al club:

Bienvenido al Valencia. ¿Muy ilusionado, no?

Sabemos que el Valencia es un equipo muy grande, estoy entusiasmado, hemos conocido a los colegas y hemos empezado a trabajar para dar lo máximo para el equipo.

¿Qué pensaste cuando se dio la posibilidad de Valencia?

Mi primera cosa que hice fue hablar con Rodrigo (Moreno) y él me dio buenas referencias del club y la ciudad y fue muy fácil tomar la decisión. Rodrigo me dijo que me fuera.

¿Has visto algo del Valencia? ¿Hablaste con Bordalás?

Hablé con el míster, vi algunos vídeos del equipo y vi que están jugando un juego atractivo y rápido que me puede adaptar bien a mi estilo de juego.

Conoces bien a Guedes

Sí, fue mi colega en el Benfica, lo conozco desde hace muchos años y hablé con él antes y me dijo que aquí tendría toda las condiciones para que pudiera seguir evolucionando.

Adaptación vestuario.

Hay un grupo de jugadores que hablan portugués y estoy contento de estar aquí y trabajar con jugadores de esta calidad.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Vamos a dar el máximo para el equipo, vamos a jugar siempre para ganar y estamos aquí para luchar por todo.

¿Cómo te definirías como jugador?

Soy un jugador rápido que le gusta el uno contra el uno, juego para el equipo y puedo asistir en jugadas a mis compañeros.

¿Tienes ganas de jugar en Mestalla?

Nunca estuve en Mestalla y estoy ansioso por delante de los aficionados y sentir el ambiente del estadio.