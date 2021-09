El exfutbolista e internacional español Santiago Cañizares expresó que los jugadores de su generación tenían "mucho carácter y temperamento dentro del campo", pero admitió que sabían que "la batalla terminaba cuando pitaba el árbitro" en el podcast 'Haciéndote Preguntas', un proyecto del diario ABC y la Universidad San Pablo CEU.

El exguardameta que pasó por clubes como el Real Madrid, Valencia y el Celta de Vigo respondió preguntas sobre temas como el deporte, 'coaches' deportivos, redes sociales, fama y vida personal en un nuevo capítulo de esta iniciativa en la que diferentes líderes de opinión hablan sobre las temáticas de mayor preocupación en la sociedad española.

Tras perder a su hijo Santi por un cáncer con solo cinco años, Cañizares relató cómo su familia, la fe y el deporte fueron fundamentales para seguir adelante. "La pérdida de un hijo es difícil de superar y a mí me ha ayudado mucho el hecho de ser una persona competitiva y fuerte, y nunca dar un paso atrás", confesó.

En cuanto a su trayectoria profesional, el ahora analista deportivo recordó momentos complicados que tuvo que vivir durante su carrera. "En el año 2006, cuando iba a ser titular (con la selección española en el Mundial de Alemania) se me cayó un bote de colonia y me cortó un tendón. En vez de irme a jugar el Mundial, me fui a un hospital. Yo me quería morir, ese momento fue muy duro", contó.

Ante adversidades como estas, 'Cañete', de 51 años, dio consejos sobre cómo superarlas. "Lo más inteligente es minimizar los éxitos y los fracasos, tener un rumbo y poner todo el esfuerzo en las cosas que sí estén en tu mano", concluyó.