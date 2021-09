Rafa Mir reconoce "conversaciones" con el Valencia este verano. Tiene muchas ganas de marcar, pero si lo hace "no lo celebraría". No te pierdas la entrevista de SUPER con el canterano valencianista en la previa del Sevilla - Valencia CF:

¿Cómo te va la vida por Sevilla, Rafa?

Muy bien, adaptándome a mi nueva vida y a mi nuevo club, el Sevilla es un grandísimo club con muchísima exigencia. Tengo muchas ganas de demostrar el futbolista que soy.

Mucho cambio del Huesca al Sevilla.

Sí, ha sido un cambio importante en mi carrera. Estoy súper feliz de poder estar en un club como el Sevilla y con muchas ganas de trabajar, de demostrar el futbolista que soy y de poder celebrar muchos goles con esta camiseta.

Acabaste en el Sevilla, pero tu nombre sonó con mucha fuerza para el Valencia. ¿Qué hubo realmente de cierto?

Es cierto, tuvimos conversaciones, tenemos una buena relación con la gente del Valencia, tengo un gran cariño a los directivos y a la afición, pero al final uno tiene que tomar decisiones y decidimos entre todas las ofertas que teníamos que Sevilla era la mejor opción para seguir creciendo como futbolista.

Siempre has dicho que sería una ilusión volver al Valencia.

Sí, València ha sido mi casa durante seis años, tengo muchísimos amigos allí, tengo muy buenos recuerdos y, bueno, quizás algún día se pueden cruzar nuestros caminos otra vez.

¿Por qué elegiste el Sevilla?

Al final el Sevilla me demostró mucha confianza y muchas ganas de tenerme aquí y para mí fue muy importante a la hora de tomar esa decisión. El Sevilla es uno de los clubes top de Europa y del mundo y decidí dar este paso adelante en mi carrera.

No ha empezado del todo bien la temporada el Sevilla.

Sí, el equipo ha empezado bien, pero viene mucha gente que ha llegado de las selecciones, que está cogiendo la forma, creo que es un periodo para conocernos y crear esa base fuerte para todo el año. Y en eso estamos, Los resultados están ahí. Seguimos invictos todavía y estamos en una línea de trabajo.

¿Te está costando adaptarte?

Va bien, la verdad es que bien, hay grandes futbolistas, muy buena gente en el club y en el vestuario y eso es muy importante para poder adaptarte a un sitio. Es un cambio importante, es un paso adelante más en mi carrera, estoy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar a hacer goles.

Te faltan los goles. No te entran de momento, aunque las estás teniendo y generando.

Lo más importante es generarlas, las estoy teniendo y al final entrarán, estoy saliendo en las segundas partes, pero al final entrarán y cuando se abra la lata pues llegará todo, pero todo desde la tranquilidad y el trabajo.

¿Lo celebrarías? La cosa cambia en el Sevilla...

Tengo un grandísimo respeto al Valencia, tengo muchos amigos y si marco no lo celebraría.

Ganas de marcar no te faltan.

Tengo muchas ganas de marcar, estoy cerca, estoy trabajando fuerte para ello, he tenido unas cuantas ocasiones entrando en las segundas partes y seguro que mi gol llega pronto que llevo 4 partidos, no 500.

Mira que si marcas al Valencia Será un partido especial.

Muy especial. Tengo un grandísimo cariño al club y a la afición. Tendré a mi familia en la grada que vienen a verme.

Cómo ha cambiado el Valencia. ¿Lo esperabas?

No me sorprende. Sabía que iba estar a un gran nivel y lo están demostrando. El Valencia siempre es y será un gran club. Con Bordalás el equipo ha dado un paso adelante, el equipo está muy bien trabajado y haciendo un fútbol con un estilo que ha hecho grande al Valencia. Han dejado muy buenas sensaciones y será un grandísimo rival.

¿Dónde estará el partido?

Creo que va a ser partido muy disputado, va a ser un partido de tú a tú. Veremos qué pasa.

¿Jugarás de inicio?

Llevo aquí cuatro partidos, estoy trabajando bien, estoy cogiendo conceptos, estoy adaptándome a este nuevo el club, al final el que decide es el míster, pero yo estoy preparado para lo que sea.

Los que no juegan son tus amigos Gayà y Carlos Soler. Están lesionados.

Estoy un poco triste por eso. Al final se han lesionado dos amigos, pero así es el fútbol de complicado. Venimos de selección y no es fácil. Pero a pesar de las bajas el Valencia seguirá siendo un equipo muy competitivo, así que en ese sentido no bajamos la guardia.

¿Te atreves con un resultado?

No, no, mientras gane el Sevilla todos me van bien, (ríe), aunque le deseo lo mejor a ese club que tanto quiero, que me críe allí y espero que tengan una grandísima temporada.

¿Lo ves en Europa?

Yo creo que tiene equipo para ello, tiene grandísimos futbolistas, tiene un buen líder como Bordalás en el banquillo y creo que van a pelear por ello.