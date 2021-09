Tres partidos lleva Hugo Duro con la camiseta del Valencia CF, suficientes para demostrar porque lo quiso fichar José Bordalás incluso por delante de otras opciones. El delantero madrileño debutó en la segunda mitad del duelo contra CA Osasuna por la lesión de Denis Cheryshev y en los últimos dos envites ha sido uno de los mejores futbolistas del equipo -si no el mejor- marcando dos goles y aportando muchas cosas en zona de ataque.

Las buenas sensaciones que está transmitiendo van más allá de los goles, aunque es cierto que su olfato dentro del área es lo que está marcando la diferencia. Contra el Real Madrid aparece como un resorte para cruzar un balón en el segundo palo y ante el Sevilla, a pesar de que cuenta con la ayuda del defensor hispalense para introducir el balón en la portería, vuelve a demostrar que tiene una muy buena capacidad para posicionarse dentro del área de castigo.

Aparte de los dos tantos, Duro se ha presentado como un futbolista que puede ocupar no solamente diferentes posiciones, sino también interpretar diferentes roles en el frente de ataque. A pesar de ser un futbolista que se siente más cómodo en la doble punta por naturaleza, lo cierto es que desde la banda izquierda ha aportado muchas cosas. Primero de todo compromiso a la hora de defender aunque no es un futbolista habituado a bascular en banda y cerrar con el lateral. En ataque sus diagonales fueron de lo más destacado el domingo en Mestalla porque acabaron suponiendo ocasiones de peligro, aunque no acabó de acertar en el momento de la definición contra el portero, sí que generaron mucha inquietud en la zaga rival porque desde fuera lograba llegar al área libre de marca.

Comprometido

El '19' es eminentemente un jugador de equipo. En los últimos dos choques ha jugado con un aparatoso vendaje en la rodilla por las dolencias que tiene en esta zona. Ha participado con dolor en ambos duelos, de hecho se resintió tras marcar al Sevilla, pero no ha querido dejar escapar la oportunidad de echar un cable al grupo en un momento crítico provocado por las diferentes lesiones que arrastran las bandas del Valencia.

En la idiosincrasia futbolística de Bordalás es inapelable jugar a máxima intensidad y hacerse fuerte en los duelos individuales. En este sentido sus números están siendo realmente buenos, ya que según el portal estadístico SofaScore ha ganado el 55% de los duelos aéreos -tarea complicada por medirse con defensas de mayor envergadura- y un 61% de los duelos por el suelo. Duro responde a la confianza del alicantino.