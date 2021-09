Hugo Duro repasó la actualidad valencianista en Deportes con Julio Insa. En la entrevista hizo balance de la situación del equipo y destacó la importancia de Mestalla para que el combinado de Bordalás logre los objetivos. "A la afición le pido que siga con ilusión porque son una parte fundamental".

El delantero solo tuvo buenas palabras para su técnico (valedor de su fichaje tras haberlo conocido anteriormente en el Getafe) y se atrevió con algunas confesiones más íntimas.

Entre las anécdotas más destacadas que contó estuvo la de la bienvenida al club. Conocido por todo el vestuario por la mítica frase de 'Tocó en Hugo Duro' en aquella eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey del Centenario, a su llegada a Paterna no pudo faltar el 'cachondeo'. "Me pegaron una vacilada el primer día, pero nada más. Pasó en su día y es una anécdota. Ojalá vaya bien el año y poco a poco pueda ir tirando hacia arriba y por qué no, conseguir un título", reconoció.

Ya cerrando la entrevista, entre otras cuestiones, Hugo Duro reconoció que uno de sus hobbies es jugar a la consola. "Juego al FIFA22 desde que ha salido, pero mis padres se enfadan conmigo porque ya no les contesto (a los mensajes del móvil) tanto", aseguró entre risas.