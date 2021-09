Santi Cañizares tiene opiniones muy claras sobre el nuevo Valencia de Bordalás y sobre la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club. El exportero valencianista, en una entrevista en El Confidencial, mostró su punto de vista y reconoció que nunca estuvo a favor del proceso de venta, al igual de los defectos del dueño del Valencia. Mientras, sacó conclusiones sobre el conjunto dirigido por José Bordalás y cómo lo ve da cara al futuro.

“Estuve en contra del proceso de venta del Valencia y de que fuera un proceso oscuro. Cuando llegó Peter Lim, carece de gestión la entidad y por eso está donde está. Los años que ha tenido una buena gestión han sido porque la ha dejado en manos de un profesional como Mateu Alemany. Esos dos años con Marcelino fueron muy buenos: el equipo ganó la Copa del Rey y jugó la Champions. Su gestión ha sido y es nefasta. Y muy peligrosa. Después, no sé hasta dónde llegará, pero deseo que Bordalás le saque el 120% a la plantilla. Tiene una plantilla insuficiente para plantearse retos europeos. Sin embargo, el equipo está funcionando bien porque tiene un buen entrenador. El técnico y varios jugadores son de primer nivel”, reconoció Santi Cañizares.

Polémica con Koeman: Cañizares recuerda la etapa del técnico en Mestalla

Además, recordó su etapa como jugador del club de Mestalla con cariño y destacando los éxitos que logró defendiendo la portería valencianista. Al igual que desveló que no le sorprende la mala situación de Koeman, técnico con el que coincidió en el Valencia durante una temporada, al frente del Barça.

“Lamentablemente, y lo siento por los culés, no me sorprende cómo le va en Barcelona porque si alguien ha sufrido a Koeman he sido yo. No ha sido capaz hasta el momento de construir un equipo de fútbol en la Ciudad Condal”, dijo en El Confidencial.