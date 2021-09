La rueda de prensa de Miguel Zorío ha llegado con el anuncio de la oferta presentada, como así había desvelado hace una semana, a Peter Lim para la compra del Valencia. Con las cifras encima de la mesa, como así ha reconocido, y que ha "presentado en la notaría del Valencia CF", el empresario ha dejado claro además cuál es su objetivo a corto plazo. Una de sus intervenciones además ha dejado claro que es optimista y también ha hablado del estadio. "Tenemos que estar unidos para sacar a Lim de Mestalla. Nos tenemos que sentar con él a buenas para pagarle el dinero y que se marche tranquilamente. Si no lo hacemos así sí hay riesgo de que el club desaparezca. Tened ilusión, el Valencia va a volver a ser grande, se va a terminar el estadio", ha señalado.

El Nuevo Mestalla ha sido uno de los temas más recurrentes en esa rueda de prensa. De hecho, la oferta estaría centrada en terminar el estadio. "Te piden garantías de proyecto y de mantener una empresa capaz de afrontar los pagos y capaz de tener un crecimiento deportivo. Este club será lo que fue con la finalización del nuevo estadio", explicó. De hecho, Miguel Zorío se atrevió incluso a ponerse plazos. "El tenedor principal de las acciones va a ser el Valencia CF. El objetivo es llegar al tercer año con el estadio terminado y las acciones vendidas", sentenció.

Por otra parte, Zorío ha explicado que el futuro más cercano es de calma. No se esperan movimientos por parte de Meriton, en concreto lógicamente de Peter Lim. La realidad es que el empresario espera que el propietario de Singapur 'subaste' el Valencia CF a partir de la oferta presentada. "Hoy no va a pasar nada. Hoy tomarán una decisión. Él es muy negociante, va a sacar la oferta al mercado y que alguien la supere. Pero eso no va a pasar. Conforme pasen los meses va a ir madurando la decisión. No va a querer perder dinero", explicó antes de querer aclarar que "los hecho se demuestran andando. No voy a defenderme por lo que pasó. Si empezamos a rascarnos la cabeza buscando el historial de cada uno, todos lo tenemos... La gente tiene ganas de que el proyecto salga, aunque no sea el más simpático del mundo. Pero no es cuestión de simpatía, es cuestión de hechos", finalizó.