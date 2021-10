No está siendo un arranque de temporada fácil para Yunus Musah. La grave lesión que el estadounidense sufrió en verano contra el Atromitos, le privó de la pretemporada y le está pasando factura en los primeros partidos de la temporada. El joven futbolista del Valencia todavía no ha alcanzado su mejor versión. Le está costando aprovechar sus oportunidades en LaLiga. Contra el Athletic de Bilbao y el Cádiz fue titular por primera vez. Sus actuaciones, sin embargo, fueron intermitentes. Yunus fue de más a menos en los dos partidos. Ambos en la banda derecha en sustitución de Carlos Soler a pesar de que Bordalás lo veía en verano jugando por dentro. Musah dejó destellos de su potencia, su velocidad y su desborde en acciones personales puntuales, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos hasta ser sustituido. Su situación ocupa, pero no preocupa al club y al cuerpo técnico. La confianza en el jugador es total y su margen de mejora muy grande. Este es un año importante para Yunus. Es la apuesta del club a todos los niveles y debe ser su temporada de consagración en Primera División.

En este sentido, en medio de este contexto de intermitencia, su vuelta a EEUU le viene como anillo al dedo al futbolista. Para Musah es una oportunidad perfecta para recuperar confianza y reencontrarse con sus mejores sensaciones. Gregg Berhalter ha vuelto a contar con él en Estados Unidos. El seleccionador lo considera una pieza clave para el presente y para el futuro y lo cuida. De hecho, no contó con él para la última ventana internacional de septiembre, justo cuando volvía a la competición. Esta vez el seleccionador norteamericano ha vuelto a apostar por una de las grandes esperanzas de USA.

Yunus ha sido convocado para los partidos frente a Jamaica (8 de octubre), Panamá (11/10) y Costa Rica (14/10). Todos ellos compromisos correspondientes a la clasificación para Catar 2022 en la CONCACAF. El último partido de Yunus con el equipo de las ‘barras y estrellas’ fue el pasado mes de junio, un amistoso frente a Panamá y que terminó 4-0. De esta forma, Musah tendrá una oportunidad de seguir creciendo y cogiendo confianza dentro del proyecto deportivo de USA y de cara al club. Bordalás estará muy atento al estadounidense. El alicantino y el Valencia lo necesitan.

