El parón de selecciones ha sido un alivio para Ronald Koeman. El técnico fue confirmado por Joan Laporta y durante estos días ha trazado el plan a seguir para que el equipo salga airoso de un tramo de tres partidos que se antoja decisivo para su proyecto. El técnico es muy consciente de lo que se juega. Su margen no es ni mucho menos ilimitado, por lo que se tiene que ver urgentemente a un Barça que ofrezca mejores sensaciones y obtenga resultados satisfactorios.

En su diseño del equipo se añaden dos piezas que deben llevar al equipo a ser más eficaz: Ansu Fati y el 'Kun' Agüero. El canterano incrementará su número de minutos de forma sustancial. Su físico ha reaccionado de forma positiva a las primeras apariciones y está asimilando correctamente las sesiones de entrenamiento. Con el Kun seguirá una integración similar, pero sabe que cuenta con un jugador de mucha pegada para, cómo mínimo, tener otra solución en los minutos finales.

El Barça, según el análisis de Koeman, ha pagado la falta de eficacia en los últimos partidos. En Lisboa o el Wanda, el signo del resultado podía haber sido con mayor acierto en los metros finales. Un problema que con Ansu y el 'Kun' puede quedar resuelto.

Más herramientas

Koeman recupera delanteros y también mayor profundidad en la banda con la presencia de Jordi Alba, quien tendrá el recambio de Alejandro Balde. Dest podrá volver a la derecha y el equipo debería estar más compensado. El míster tendrá más donde elegir por si quiere dar mayor consistencia con Mingueza en la derecha o jugársela con dos carrileros ofensivos.

El técnico entiende que tendrá más armas con las que atacar, con independencia de si juega con tres o cuatro atrás, si bien todo apunta a que formará con línea de cuatro con la baja de Araujo. Piqué y Eric Garcia jugarán ante el Valencia y Lenglet sustituirá al ex del City sancionado en la Champions.

Koeman percibe que el Barça tiene ahora más argumentos para creer en la victoria en este tramo de tres partidos ante el Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid. La baja de Pedri es el principal contratiempo, aunque aún no está totalmente descartado para el clásico del próximo domingo. Su ausencia, no obstante, se compensa con la explosión de Gavi. El canterano aún no debería cargar con mucha responsabilidad, pero las circunstancias mandan. Gavi ha vuelto con mucha confianza tras verse capaz de competir de tú a tú con selecciones como Italia o Francia y está preparado para competir en los grandes envites.

El paso por las selecciones ha sido reparador también para Busquets, Eric e incluso para Sergi Roberto, cuya semana de trabajo con Luis Enrique le ha sentado de perlas. Del mismo modo, Memphis ha visto puerta con los Países Bajos con tres goles en dos partidos.

Con estos ingredientes, el Barça se debe enganchar a la Liga y especialmente sobrevivir en la Champions, donde la victoria ante el Dinamo de Kiev es vital. Para ello también será fundamental que los propios jugadores den un paso la frente. Algo que Koeman les va a exigir.