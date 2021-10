FC Barcelona y Valencia CF son el segundo y cuarto club del ranking histórico de LaLiga y este domingo se miden en el Camp Nou, duelo que podrás seguir en directo aquí. Bordalás y Koeman serán los protagonistas. EL alicantino tiene la oportunidad de ganar un partido de alto nivel con los de Mestalla, mientras que el holandés es uno de los técnicos que peor recuerdo traen a los valencianistas. Su polémica con Cañizares, Angulo o Albelda todavía colea y por ello el diario Sport entrevistó a quien fuera centrocampista defensivo tanto del Valencia CF como de la Selección:

¿Cómo está viviendo estos primeros meses de Bordalás al frente del equipo?

"Han empezado bien, con energía, bien asentados en el campo. Se nota mucho la mano de Bordalás en el equipo. Igual tienen menos posesión, pero sí tienen mucha presión, roban más alto. Pero bueno, esto al final depende del resultado y las últimas semanas han bajado un poco. También está la duda en Valencia de si les va a llegar el fondo de armario. Hay gente muy joven, que de momento no se está contando con ella. Cuando tenga que tirar de ellos a ver qué tal. Es verdad que el arranque es bueno y en Valencia estamos contentos porque veníamos de otra cosa".

Bordalás es un técnico con personalidad. Los últimos tiempos la relación propiedad-banquillo ha sido una bomba de relojería. ¿Cree que será sostenible?

"Es evidente que a él no le han vendido a nadie. Cuando parecía que el club tendría que vender se los han mantenido y eso ya es bastante. A eso él, que es un entrenador listo, le saca un gran rendimiento a Guedes, Carlos Soler, aumenta el rendimiento de todos los jugadores, y tienes un gran equipo. Pero repito, vamos a ver cómo evoluciona la temporada porque necesitas una plantilla larga para una competición como la Liga".

¿Es el mejor momento para 'meterle' mano al Barça?

"Ahora mismo jugar contra el Barça es una incógnita, incluso me ha pasado en mi época como jugador. Es evidente que tiene mucha calidad, y eso es una opinión personal, no te voy a decir que tiene una gran plantilla pero si un gran once titular, creo que para competir con cualquier equipo de Europa a pesar de la marcha de Messi. Con eso lo que quiero decir es que si tienen un día bueno te pueden hacer daño; del Barça nunca te puedes fiar aunque esté en una mala racha. Si sacan su mejor nivel todos la verdad es que te hacen daño y te acaban ganando".

Si a eso le añades el enfrentamiento permanente entre banquillo y presidencia...

"Creo que ahí tienen que centrarse en lo deportivo y alejarse de lo de arriba. En cada rueda de prensa tienes la sensación de que se retan y se sueltan alguna el cuerpo técnico con la gente de arriba. Al final, muchos clubs pasan por problemas a nivel social; si tu consigues poner una barrera y aislarte, haces tu trabajo y si el día de mañana funciona, bien y si no, los que tengan que decir que decidan".

Usted trabajó a las órdenes de Koeman. ¿Cómo lo está viendo?

"Lo veo bastante igual. Lo que vemos ahora es la personalidad de él, que es fuerte. Igual no tiene mano izquierda porque muchos entrenadores prefieren callarse las cosas y tirar para adelante; Koeman en este sentido tira para adelante con todo y ya está, expresa su opinión y a veces hay otra gente que lo hace de otra manera. No es ni mejor ni peor, simplemente que cada uno tiene su personalidad y su manera de afrontar las cosas".

Conoce bien a Xavi, por lo menos de su época como jugador. ¿Está preparado para dar el salto?

"Los entrenadores jóvenes, si tienen cabida en equipos grandes y no grandes es porque no van bien. Si el Barça fuera bien, si todos los equipos van bien, continuarían los entrenadores que están. Las alternativas son buenas cuando la cosa no va bien; es evidente que hay gente joven que está preparada y que puede salir bien. Ahora por ejemplo vemos el tema Iraola, un chico joven que lo está haciendo muy bien. Es momento de dar alternativa a gente joven que viene haciéndolo bien".