27·10·2021 22:30

Ha pasado algo en el vestuario

El equipo está siendo muy frágil, el equipo trabaja para competir y hacer buenos partidos y queremos cambiar la dinámica. En el vestuario no pasa nada, hay un buen ambiente. Están abatidos porque no quieren hacer malos partidos, no hay lugar para lamentos.

Reunión prevista con Lim

No hay prevista ninguna reunión con Peter Lim.