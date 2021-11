La Selección Española de Luis Enrique se juega su presencia en el próximo Mundial de Catar en los dos partidos de este parón. Los envites contra Suecia y Grecia son claves para liderar el grupo de clasificación y el margen de error es nulo. Para las dos batallas, el técnico asturiano se ha llevado a Carlos Soler y José Luis Gayà por parte del Valencia CF. Con el lateral de Pedreguer en el campo 'La Roja' nunca ha perdido un partido, siendo un auténtico talismán para el equipo.

Desde que el valenciano debutase con España en 2018 con 23 años ha disputado un total de 16 partidos, que se han saldado con un balance de once victorias y cinco empates (un 68 por cien de triunfos). Los datos mejoran todavía más contando solamente los compromisos oficiales, con once victorias y solamente dos empates (un 84 por cien de victorias). En sus 16 internacionalidades, además, suma buenos números ofensivos: tres goles y cuatro asistencias; y también defensivos: diez porterías a cero y en solamente un partido ha recibido España más de un gol.

Importante para Luis Enrique

Gayà es uno de los fijos en las convocatorias de Luis Enrique, que le ha vuelto a llamar cuando ha estado sano. La competencia con Jordi Alba es muy elevada y el jugador culé está teniendo algo más de minutos, pero el asturiano tiene mucha fe en el valencianista. En la Eurocopa lo puso contra Croacia en el primer partido a vida o muerte y por estado de forma, progresión y edad está llamando a las puertas de la titularidad a medio plazo.

Ha entrenado con el grupo este martes

La Selección y el Valencia CF tienen un plan con el lateral para no forzarlo más de lo debido porque arrastra molestias desde hace tiempo y las conversaciones entre ambos departamentos médicos son fluidas. El primer día no entrenó y este martes sí saltó al campo con el resto de sus compañeros. Tiene opciones de jugar alguno de los dos partidos en los que España se juega la vida y quiere ser clave también con La Roja. Con el conjunto de Mestalla está siendo determinante: dio la asistencia del segundo gol contra el Atlético, marcó al Mallorca y también al FC Barcelona.