La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez ha valorado el acuerdo que ha alcanzado el Consell para iniciar el expediente de resolución de la ATE del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. Sandra Gómez ha respaldado la postura que ha adoptado el Botànic remarcando que es el “momento de los hechos y no de las palabras”. A su vez ha recordado que si el Valencia pretende una prórroga de la ATE, Meriton “tenía que avalar su compromiso de acabar las obras”.

“Ha ganado Valencia y el propio club. Ha ganado la legalidad que es lo que nosotros estábamos defendiendo y es que nosotros defendíamos que ya era hora de que el club se comprometiera con acabar el nuevo estadio y que no queremos y no podemos esperar otra década a ver finalizada las obras del nuevo estadio, que no nos podíamos dejar engañar otra vez. Era el momento de los hechos y no de las palabras.

En ese sentido Gómez ha recordado que desde al Ayuntamiento ya habían defendido la necesidad de un aval para prolongar la ATE: "Por eso hoy se aprueba una cuestión que veníamos defendiendo desde el Ayuntamiento de Valencia. Si la propiedad del club quería una prórroga de la ATE tenía que avalar su compromiso de acabar las obras del nuevo estadio"

Respecto al plazo que tendrá ahora Meriton, Gómez ha explicado qué debe hacer la propiedad del Valencia para que no caiga la ATE: "Es lo que se ha aprobado hoy, un plazo de noventa días para que Meriton avale y afiance con dinero y con hechos que va a acabar el nuevo estadio y que no vamos a dejar pasar los años con un estadio inacabado y que es un monumento a la mala gestión y que no queremos que simbolice nuestro club, que es un club centenario y que ha traído muchos éxitos a Valencia"

La vicealcaldesa ha terminado su valoración de manera contundente y firme alineada con la postura del Consell: "No podíamos seguir permitiendo que Meriton intentara alargar una década más las obras de estadio"