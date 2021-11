Gabriel Paulista y Thierry Rendall no llegan a tiempo al partido de LaLiga del sábado (16:15) contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Ninguno de los dos se ejercitaron con el grupo este jueves y no tienen opciones de competir este fin de semana. El central y el lateral derecho siguen en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones según fuentes del club, trabajan al margen bajo la atenta mirada de los fisios y no están preparados para la competición.

Todavía es pronto para Paulista. El central se recupera de la microrrotura muscular que le ha impedido jugar en los dos últimos partidos de LaLiga contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Las sensaciones cada vez son mejores, el jugador trabaja sobre el césped, pero todavía no ha encarado la parte final de la recuperación con el grupo. Hay que esperar. Desde el Valencia se confía en que pueda estar a disposición de José Bordalás la semana que viene. Mucho más compleja es la reaparición de Thierry. El portugués continúa sin fecha de vuelta alternando días de buenas sensaciones y otros de dolor. Su «descompensación» en la cadera ha derivado en «un problema de pubis con algo de abductor» , tal y como reconoció el entrenador en sala de prensa y se ha convertido en un quebradero de cabeza para el jugador que es incapaz de ver la luz al final del túnel. De hecho, se ha sometido al análisis de otro especialista externo y ha empezado un nuevo tratamiento. La historia se repite en Paterna. El miércoles entrenó con el grupo, pero este jueves se ausentó de la sesión. De momento, no hay soluciones para Thierry. Julen Guerrero se lleva a la perla valencianista Yarek Gasiorowski Bordalás tendrá que echar mano de nuevo de la pareja de centrales formada por Omar Alderete y Mouctar Diakhaby. Los dos sufrieron en su primer partido juntos contra el Atlético de Madrid (encajaron tres goles que desesperaron al cuerpo técnico). Sin embargo, el pasado domingo se exhibieron ante la Real Sociedad, transmitieron seguridad al equipo y dejaron muy satisfecho al entrenador. Repetirán. «Me quedo con el trabajo de lo chicos. En frente, teníamos el equipo más en forma del campeonato. Un equipo con un potencial ofensivo tremendo y un ritmo de juego muy alto. Hemos hecho un fantástico trabajo defensivo, mantener la portería a cero e incluso tener ocasiones para llevárnoslo», aseguró Bordalás en el Reale Arena. César Tárrega sube al Valencia CF El entrenador, de momento, tira del central del Mestalla César Tárrega. El canterano ya ha entrado en dos listas de convocados de Bordalás y es candidato a sentarse en el banquillo el próximo sábado en Mestalla contra el Rayo de Iraola a la espera de una primera oportunidad. Lato refuerza la lista La buena noticia es Toni Lato. El lateral izquierdo se ejercitó por tercer día consecutivo con el grupo y tiene opciones de volver a las listas de convocados ante el Rayo. Bordalás lo espera con los brazos abiertos porque es un jugador importante en la rotación y más ahora que se acerca la Copa del Rey. El capitán José Luis Gayà no lo puede jugar todo. El de la Pobla de Vallbona no compite desde el 2 de octubre en Cádiz en el empate contra el Cádiz. Se ha perdido 6 partidos de LaLiga. Su evolución está siendo positiva: «Empiezo a disfrutar de nuevo». Pedro Gonçalves, el jugador de moda en Champions League que se escapó del Valencia CF con Nuno Hugo vuelve al once La gran novedad en el once inicial será la vuelta de Hugo Guillamón. El ‘6’ regresa al equipo después de cumplir sanción en el Reale. Todo apunta a que Uros Racic puede volver al banquillo. Bordalás mantendrá el mismo bloque que ganó en San Sebastián. El técnico contempla la posibilidad de mantener el sistema de tres mediocentros que tan buenas sensaciones dejó contra el Villarreal, Atlético y Real Sociedad.