El valencianismo ha dejado bien claro que no quiere a Peter Lim. Mestalla fue un clamor de carteles de «Lim go home» pidiendo la salida del Valencia del máximo accionista. El estadio se tiñó de amarillo en el minuto 19 para protestar contra la gestión de Meriton en una panorámica que ha llenado de optimismo y ha reforzado el trabajo de las plataformas organizadoras de la manifestación del próximo 11 de diciembre. El 11-D se hace grande. Y más después de ver la respuesta de la gente el sábado. Los organizadores están cada vez más convencidos de que más de 20.000 valencianistas (y valencianos) saldrán a la calle para mandar un mensaje al mundo: «Lim go home».

Libertad VCF, impulsor del minuto 19 y la manifestación del 11-D, agradeció la respuesta unánime de la afición de Mestalla. «Reiteramos nuestro agradecimiento por responder TODOS UNIDOS». El colectivo reforzó su mensaje y pidió marchar el 11 de diciembre «para denunciar la gestión del Valencia y exigir a las instituciones que actúen». Se repartieron 22.000 carteles en las inmediaciones de Mestalla, pero la sensación es que hubieron más. Hubo aficionados que lo conservaban del partido contra el Atlético de Madrid, otros que lo descargaron en su domicilio y incluso otros que se atrevieron con elaboraciones propias en casa.

Otra de las motivaciones del 11-D desde el sábado es luchar contra la censura. El valencianismo está indignado y con razón con la realización televisiva que hizo LaLiga (Mediapro) durante el minuto 19 de la protesta. Las cámaras de televisión (Movistar no controla la realización de los partidos) no mostraron ningún plano de los carteles durante la retransmisión. Una decisión que provocó el rechazo de la afición y, que por supuesto, se tiene claro que es intencionada. El presidente de Libertad José Pérez ya sospechaba que podía pasar algo así días antes del partido. Así hacía público su temor en declaraciones a SUPER. «Queremos que sea un foco ese minuto 19 para hacernos ver. Hay muchas dificultades para hacernos ver, en los tiros de cámara contra el Atlético evitaron sacar las pancartas, LaLiga nos consta que intenta evitar hacer visible este problema que tenemos en València y eso es una forma de censura. Se nos está intentando censurar como pasa en los regímenes dictatoriales, así que todo el ruido que podamos hacer es importante».

Mestalla quería que las imágenes llegaran a Singapur durante la retransmisión. No fue posible. La protesta tuvo que llegar a la gente gracias a las cámaras de los medios de comunicación que cubrían el partido. La gente ha tenido la posibilidad de ver los carteles de ‘Lim go home’ a través de fotografías y vídeos. Sin embargo, no es suficiente. La oposición a Meriton está indignada y con motivos porque la retransmisión en directo es el momento que aglutina más espectadores en todo el mundo y asegura una difusión potencial mayor. Las plataformas opositoras esperan que las imágenes del 11-D den la vuelta al mundo esta vez sin el ‘veto’ de Mediapro. Libertad VCF quiso agradecer los comentarios de Movistar sobre las protestas del minuto 19 a pesar de la censura de imágenes de LaLiga (Mediapro). «Si no fuera por los comentaristas, los aficionados que no acuden, no sabrían de la protesta. No más censura». Hay un 11-D contra la propiedad y otro contra la censura.