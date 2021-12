Las plataformas opositorias a Peter Lim que han convocado la manifestación del 11 de diciembre ( Agrupació de Penyes Valencianistes, Libertad VCF, De Torino a Mestalla, Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF Sud, Espíritu del 86, It Must Be Love 86 y Ciberche) han presentado la protesta en el acto oficial de presentación de la marcha.

"Per la dignitat del Valencia CF. Lim go home". Así es el lema del cartel de la manifestación que tendrá lugar el 11 de diciembre : "El Valencia te necesita. ¡Yo voy! 12 H. Paseo Alameda, frente a la Piscina de València. Los colectivos se han reunido en la sede de l'Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), ubicada en el Carrer de les Illes Canàries, 20, para dar más detalles de la marcha del 11-D.