Utrillas repira fútbol. No hay calle de este pueblo de Teruel de 3.000 habitantes que no huela a Copa del Rey. Ni hay ningún vecino que no hable del Valencia. «Estamos haciendo historia», asiente emocionado el presidente del CD Utrillas Pedro Antonio Asensio. Bares con bufandas, carnicerías con carteles del partido y muchas ganas de vivir una noche inolvidable en el campo de La Vega. El Valencia se enfrentará a la ilusión de todo un pueblo. «¡Es la locura, el lunes a las nueve de la mañana ya había gente que vino de Ademuz!».

Dos sorpresas en el entrenamiento que apuntan al once en Utrillas El club y el Ayuntamiento han trabajado a marchas forzadas para que el campo cumpla todos los requisitos de la RFEF. Y lo han conseguido. Las gradas supletorias ya están prácticamente instaladas para recibir a 2.500 personas (casi todo el pueblo), se ha reforzado la iluminación para la retransmisión televisiva y hasta se ha instalado una escalera especial para que la expedición del Valencia acceda al campo sin entrar por la puerta principal. Dentro les esperará un vestuario nuevo... ya con gas y con agua caliente. «Antes había que ducharse con agua fría». «¡Aquí están las entradas!», nos enseña a SUPER el vicepresidente Luis García. El ritmo de venta de localidades no puede ir mejor. Las encargadas de venderlas son Mamen, Ana y Bea en un bajo que el jueves se utilizará como sala de prensa improvisada. «¡Y tenemos lotería de Navidad también!» Un cartel al lado de ellas avisa: «Obligatorio pasaporte Covid y DNI». Solo 400 entradas disponibles a última hora del martes Ayer por la noche solo quedaban 400 entradas. «Solo quedan las del fondo de la plaza de toros nos explica el futbolista Paki. «Esto es una locura, de normal venimos 100 ó 120 personas». Por momentos se les ve asfixiados por la responsabilidad de la cita, pero lo están disfrutando. Se lo merecen. El más feliz de todos es Noa, el perro del Utrillas y el guardián de La Vega. Noa tiene 13 años, su dueño es el vicepresidente Paco Pérez, el animal se ha criado en el campo, conoce La Vega mejor que nadie y es la mascota del club. Todos la quieren. No muerde. «Los jugadores sí lo harán», avisan los aficionados que se han acercado al entrenamiento (el único grupal de la semana). «Mira, nos acaba de enviar la RFEF cinco balones para el partido. En la anterior eliminatoria nos regaló 30!», dice el directivo y técnico de la cantera (8 equipos) Luis. Pitu Lerga el técnico mira orgulloso el campo. El césped tiene apenas un año, es de última generación y no será excusa. Tampoco las dimensiones. «100 x 63 mide, que conste», nos apuntan. El problema serán los banquillos. Son demasiado pequeños. Si nieva (como está previsto) habrán jugadores suplentes o miembros del cuerpo técnico que se mojarán. Los que no se mojarán son los vecinos que tienen 'palco' en los balcones de las fincas anexas al campo. Azucena y Juanmi nos abren sus puertas de casa para ver la panorámica desde arriba. «Desde aquí se ve muy bien, pero igual me bajo el jueves aunque nieve. ¡Esto solo pasa una vez!», exclama Azucena. Utrillas está viviendo un sueño. Y no quiere despertar. Mejor que el Valencia no se duerma...