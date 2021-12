El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, fue el gran protagonista de la Conferencia-coloquio organizada por Levante-EMV en el edificio Veles e Vents junto a la Marina de València.

Fueron muchos y variados los temas que trató el presidente del Consell. Entre ellos, y como no podía ser de otra manera, todas las novedades referentes al Valencia CF, incluyendo la ATE o la reciente manifestación en contra de la gestión de Meriton en la que, además, se solicitaba la marcha de Peter Lim.

“La Generalitat está siempre para ayudar pero no para entrometerse. Esta es una situación que viene derivada del pasado, hay un propietario, y nosotros respetamos a quién en cada momento representa a la institución. Nosotros estamos para ayudar, en la medida en que podamos ayudar ayudaremos pero siempre en un marco de no interferencia porque el intervencionismo no es bueno”, quiso aclarar ya de inicio Ximo Puig en respuesta a la pregunta formulada por el director de Superdeporte, Rafa Marín.

Y es que a su juicio, la función de las instituciones pasan sobre todo por hacer cumplir la legalidad y los acuerdos pactados. Y ahí precisamente es en lo que se encuentran.

“Lo que está claro es que hemos exigido a la propiedad aquello que nos corresponde a nosotros y es que cumplan lo pactado. Eso sí que lo vamos a exigir, se lo hemos exigido y se ha iniciado un proceso para la desactivación de la ATE porque era nuestra obligación”, destacó el presidente de la Generalitat Valenciana, que también habló del conflicto existente dentro del valencianismo.

Postura firme de la Generalitat Valenciana

“Al margen de eso lo que deseo es lo mejor para el Valencia, y entiendo la desafección que ahora mismo existe, pero no corresponde a la Generalitat liderar una solución. La Generalitat va a hacer todo lo posible por colaborar, sin duda, pero pienso que es el valencianismo el que debe intentar dar una respuesta potente. La Generalitat ya se ha expresado”, concluyó Ximo Puig.