Derbi es sinónimo de 'pique', de rivalidad entre aficiones. No iba a ser menos el Levante-Valencia, aunque lamentablemente a veces esta confrontación no es sana y el que pierde no reacciona del todo bien.

Se habló de deportividad dentro del verde, del buen gesto del Valencia CF tras el encuentro reprochando la actitud de Racic y del 'saber ganar y perder', pero el speaker granota fue protagonista por un comentario que ha indignado a la afición del Valencia CF. El arrepentimiento de Racic tras la bronca de Bordalás: "Lo siento, de corazón" "Ànim a tota la família Granota. Malgrat tot, sempre Llevant. Ahhhh, i gràcies pel comportament davant de la gentola que ens ha visitat esta nit", escribió. El speaker se refería así a todos los valencianistas que acudieron al Ciutat y que no estaban en la zona visitante. Cabe destacar que, en los goles del Valencia CF, se escuchó rugir al Ciutat de una forma un tanto inusual. Había muchos valencianistas en las gradas y ahora éstos reprochan a @paugranota su desafortunado comentario. Ànim a tota la família Granota.

Malgrat tot, sempre Llevant.

Ahhhh,

I gràcies pel comportament davant de la gentola que ens ha visitat esta nit. — Paugranota (@paugranota) 20 de diciembre de 2021 Matizó sus palabras El periodista Domingo Ortiz hizo mención al tweet del speaker granota y éste replicó matizando sus palabras. "En ningún momento me he referido a la afición del Valencia CF. Me he referido a aquellos quienes se han comportado como tal (gentola). He estado rodeado de valencianistas y amigos y el comportamiento ha sido ejemplar". Disculpa, pero en ningún momento me he referido a la afición del VCF. Me he referido a aquellos quienes se han comportado como tal. He estado rodeado de valencianistas y amigos y el comportamiento ha sido ejemplar. — Paugranota (@paugranota) 21 de diciembre de 2021