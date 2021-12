Los jugadores de la primera plantilla del Valencia CF volvieron este miércoles a los entrenamientos tras unas largas y merecidas vacaciones. No sin antes someterse a las pertinentes pruebas PCR para detectar cualquier positivo.

Sin duda, la nota positiva de la sesión fue la de Thierry Rendall. El lateral luso completó el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros sin ningún problema y demostró haber vuelto de vacaciones mejor físicamente. Thierry cayó lesionado en la jornada cuatro ante el Real Madrid y desde entonces ha estado en el dique seco. Salvo un pequeño impasse de diecinueve minutos ante el Villarreal que únicamente sirvió para confirmar que seguía lesionado. El portugués ha estado trabajando durante todas las vacaciones por su cuenta para poder acortar plazos y estar al cien por cien a disposición de Bordalás para ayudar lo antes posible al equipo.

Los descartados para recibir al Espanyol

Son varios los futbolistas que aún no se han recuperado de las dolencias con las que se marcharon al parón navideño. Gabriel Paulista sigue renqueante de su lesión en los isquios y no entrenó junto al resto de sus compañeros. Su tiempo de baja sigue siendo indefinido, aunque en el mes de enero podría volver con el equipo. Uros Racic se perderá el choque contra los catalanes por sanción tras ver una doble amarilla en el Derbi. Toni Lato, con el que las lesiones se están cebando esta temporada, tampoco entrenó puesto que no ha dejado atrás los dolores. Situación muy parecida la de Dimitri Foulquier. El galo ha entrenado a un ritmo distinto tras su lesión en el partido de Copa frente al Arenteiro y también está descartado para recibir al Espanyol. Su baja, sumada a la de Piccini, que tampoco ha entrenado, le abre las puertas a Thierry. Bien como titular o bien como suplente, el luso reaparecerá contra el Espanyol.