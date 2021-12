El fútbol italiano acecha al conjunto de Mestalla. El Valencia CF tratará de reforzar la medular en el mercado de fichajes, pero para fichar, antes deberá dejar salir a jugadores. Es por ello que escucharán ofertas, incluso la de la Fiorentina por Uros Racic.

A pesar de no ser titular indiscutible esta temporada en LaLiga, Uros Racic se siente feliz en la Capital del Turia y quiere seguir a las órdenes de José Bordalás. La Fiorentina ha puesto encima de la mesa la posibilidad de contar con el serbio como cedido hasta final de temporada.

En este sentido, el agente del jugador serbio hizo unas declaraciones en el medio italiano Fiorentina.it. No revela el futuro de su jugador, aunque deja claro que su jugador tiene contrato en el Valencia y está feliz. “¿Contactos con la Fiorentina para la cesión de Racic? No sé, no puedo decir nada, salvo que el chico tiene contrato con el Valencia y está muy contento en el Valencia ”, señala Gluscevic.

Pese a la oferta de la Fiorentina, el Valencia CF no va a dejarlo marchar teniendo en cuenta que tiene una gran escasez de efectivos en esa zona del campo. De hecho, la medular es una de las zonas prioritarias que el Valencia buscará reforzar a lo largo del mercado invernal. Por ello, esta situación dependerá de lo que ocurra con el mercado de fichajes y su evolución.

Las lesiones tampoco han ayudado a que el serbio convenciese a José Bordalás. Hasta la fecha Racic ha sido titular en tan solo seis encuentros de dieciocho jornadas disputadas e incluso se ha visto superado por otros futbolistas como es el joven Koba.

La vuelta a la competición tras el parón navideño y con la gran cantidad de positivos por Covid-19, hasta nueve en el Valencia CF, el serbio tendrá de nuevo la oportunidad para convencer a José Bordalás a conseguir el objetivo del club, los puestos europeos.