No está siendo ni mucho menos una temporada fácil para Uros Racic. Desde el día 1 ha visto como Bordalás tenía por delante en su lista de prioridades para el doble pivote a futbolistas como Daniel Wass y el reconvertido Hugo Guillamón. Con el paso de las jornadas, las lesiones de algunos futbolistas y el cambio de dibujo que probó el técnico introduciendo un hombre más en el centro del campo le han dado oportunidades suficientes. Sin embargo, en ningún partido ha logrado demostrar con continuidad ser ahora mismo un futbolista con nivel para ser titular en el Valencia CF.

Las numerosas bajas con las que el equipo de Bodalás llegaba al Derbi valenciano del pasado lunes en el Ciutat de València obligaron al míster a situar en el centro de la zaga junto a Mouctar Diakhaby a Hugo Guillamón. Consecuentemente, la posición libre que el canterano de L’ Eliana dejó en el centro del campo fue ocupada por Racic. El serbio no aprovechó la enésima oporunidad que se le brindó. En los primeros cuarenta y cinco minutos prácticamente no tuvo influencia y en el segundo tiempo, aunque mejoró, tampoco llegó al nivel que se debe exigir a un jugador del Valencia CF. Bordalás lo cambió en el minuto 88 y durante la sustitución ya tuvo sus más y sus menos con parte del banquillo granota. Con el partido ya finalizado, la actitud del serbio obligó a Gonzales Fuertes a mostrarle la tarjeta roja. Por lo que Racic no estará disponible por sanción para la próxima cita ante el Espanyol el día de Nochevieja.

Una de las ausencias del Valencia en el Derbi fue la de Koba. El galo le había ganado ligeramente el puesto al balcánico. Fue titular en Vigo, relegando a Racic al banquillo; y una semana más tarde ante el Elche Bordalás decidió darle entrada en el minuto 82 por delante nuevamente del serbio. Los precedentes invitaban a pensar que ante el Levante sería Koba quien ocuparía el puesto de centrocampista. Sin embargo una amigdalitis dejó sin premio al canterano en favor de Racic.

Un largo parón para pensar

El alto en el camino de Uros Racic antes de volver a la competición será más largo que el de sus compañeros debido a la sanción. Alrededor de quince días podrían pasar desde el día del Derbi hasta que el balcánico vuelva a enfundarse la elástica blanquinegra. Siempre y cuando Bordalás decida darle minutos en la tercera ronda de Copa ante el Cartagena. Racic ha viajado estas vacaciones hasta su ciudad natal (Kraljevo) y entre otras cosas también está llevando a cabo trabajo físico con un entrenador personal, tal y como reflejan sus publicaciones en redes sociales.

El reseteo de Uros tanto físico como mental durante esta pausa debería servirle para subir prestaciones de cara a la segunda vuelta de competición cuando el Valencia se jugará el objetivo de la temporada de entrar en Europa, este año más importante si cabe que en cursos anteriores debido a las dificultades económicas. Precisamente la delicada posición económica del club puede ser otra amenaza para Racic. El club necesita dinero y el serbio tiene mercado, por lo que podría ser una opción a salir del equipo una vez acabe la temporada a pesar de que nunca ha manifestado querer salir de València.