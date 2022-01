Jason se marchará al Alavés. El futbolista gallego va a ser el primer futbolista en cerrar su caso en la operación salida que el Valencia CF ya ha puesto en marcha y que tiene varios protagonistas.

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo con el Alavés y ha cerrado la operación que se cayó el pasado verano por Jason. Cabe recordar que el equipo babazorro ya se interesó por el atacante valencianista, cuyo contrato expira en junio de 2022 y ya es libre para negociar, en verano. Por aquel entonces todo se trucó cuando apenas quedaban 48 horas de mercado.

El acuerdo está cerrado pero todavía falta la firma. Jason se irá a coste cero en enero pero el Valencia CF se guardará un 30% de una posible venta por el extremo. Firmará en el Alavés hasta 2025.

Sin protagonismo y con margen para finiquitar el traspaso

El adiós de Jason obedece a su nulo protagonismo a las órdenes de Bordalás. Ahora bien, todavía deben concretarse los últimos flecos y estampar la firma. En verano no hubo tiempo porque todo ocurrió casi sobre la bocina, pero ahora no tendría sentido que los clubes no zanjaran el pacto. Por delante queda todo un mes de enero para cerrar la operación.