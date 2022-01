12:34

¿Con Wakaso sería un problema la Copa África? No hay nada concretado. Con Wakaso no ha habido absolutamente nada. Que hablara con él hace dos meses como con tantos futbolistas no significa nada a nivel contractual ni de que pueda venir al Valencia. Estamos valorando otras opciones, pero Wakaso no. Lo de la Copa África es un hándicap y no sabes su condición y cómo puede venir.