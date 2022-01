El Valencia CF ya tiene cerrado al sustituto de Daniel Wass y no es otro que Ilaix Moriba, centrocampista del RB Leipzig, que llegará en calidad de cedido y con derecho de tanteo procedente del equipo germano. El excentrocampista del FC Barcelona, de 19 años, ha sido el elegido por el club de Mestalla para reforzar la medular y llegará a la capital del Turia en las próximas horas para pasar reconocimiento médico y firmar su vinculación con los blanquinegros. SUPER confirmó con el entorno más cercano al jugador el acuerdo entre todas las partes para su llegada.

El jugador viene de ser elegido el mejor jugador joven de la fase de grupos de la Copa África representando a la selección de Guinea Conakry, que cayó eliminada a manos de Gambia. Ahora el futbolista está totalmente disponible para incorporarse a la disciplina valencianista y ponerse a las órdenes de José Bordalás para preparar el partido de Copa del Rey una vez pase el protocolario chequeo médico.

Desde el entorno del jugador se ve con muy buenos ojos la llegada a Valencia a nivel personal y deportivo, ya que consideran que es un buen lugar en el que desarrollar su potencial y además a nivel familiar se reunirá con su hermano, que juega en el Juvenil ‘A’ del Levante UD. Hoy estará en la ciudad y tiene muchas ganas de trabajar.

El joven futbolista no ha tenido protagonismo en el equipo de la factoría Red Bull, pero los alemanes tienen puestas muchas esperanzas en él. El pasado verano lo compraron al Barça por una cifra cercana a los 20 millones de euros después de negarse a renovar con la entidad blaugrana, un hecho que hizo que le apartasen del equipo y protagonizase uno de los culebrones del pasado verano por el tira y afloja con el club en las negociaciones.

Hablamos de un futbolista que llega para sustituir a Wass a nivel táctico, es decir, Moriba no es un ‘6’ posicional, sino más bien un centrocampista técnico y con capacidad de llegada. El jugador guineano responde al perfil de ‘box to box’ moderno, con capacidad para batir líneas en conducción y con un buen abanico de recursos técnicos en la distribución, ya que se formó dentro de la fábrica de fútbol de posición que es la Masía.

Moriba es una gran promesa, pero con poco bagaje en el fútbol profesional hasta el momento. Con el Leipzig solamente llevaba sumados cien minutos en lo que va de curso y con el Barça jugó 18 partidos en la élite. Su gran rendimiento disparó su cotización y la entidad blaugrana no le realizó una oferta satisfactoria. En el combinado germano ha reinado la inestabilidad y no se entendió con el entrenador, un hecho que no le ha facilitado su ‘aterrizaje’.

La intención es fichar otro

Ahora el Valencia trabaja con las miras puestas en contratar a otro centrocampista más. La realidad es que Bordalás pidió un centrocampista antes de que estallase el ‘caso Wass’ y sigue con la idea de reforzar el centro del campo más allá del cambio de cromos entre el guineano y el danés. El técnico alicantino quiere mejorar la calidad, la variedad y la densidad de la rotación para su zona medular y es por ello que necesita apuntalar el centro del campo con otra incorporación en los cinco días que restan de mercado de fichajes.

Una de las opciones que han salido a la palestra en las últimas horas ha sido la de Ndombelé. El centrocampista del Tottenham es una opción muy complicada por su alto caché deportivo y salarial.