La portería del Valencia CF ha sido uno de los temas estrella de la temporada en sala de prensa y también en los debates entre aficionados. Con Jasper Cillessen bien físicamente no ha habido duda en LaLiga, pero si el neerlandés ha estado lesionado, José Bordalás nunca se ha mojado acerca de qué guardameta iba a estar bajo los palos de Mestalla. Jaume Doménech ha sido el elegido en las rondas anteriores de la Copa del Rey, pero la gran actuación de Giorgi Mamardashvili contra la Real Sociedad, sumado a que el entrenador no ha dado carpetazo al debate, abre el interrogante de qué portero será el encargado de defender el arco valencianista en la cita más importante del año hasta la fecha. Los tres están disponibles -aunque Cillessen llega más justo-, pero solamente puede quedar uno.

En el Valencia no existe una asignación de competiciones estanca para sus guardametas. Jaume jugó contra el Atlético de Madrid en el campeonato liguero y Mamardashvili lo hizo el pasado domingo contra la Real y ambos están en la carrera por jugar las semifinales de Copa en el Nuevo San Mamés. La decisión no está tomada o, al menos, así lo explicó Bordalás cuando fue preguntado hace unos días: «No puedo decírtelo. Estoy contento con el trabajo de los porteros. Giorgi ha estado bien, ha tenido poco trabajo pero lo ha solventado bien. Estoy contento. De aquí al jueves decidiremos», explicó el preparador alicantino.

A favor de Jaume juega que hasta el momento ha sido el elegido en todas las rondas, cuenta con un mayor bagaje dentro del fútbol profesional y además tiene un vínculo con la competición. Marcelino apostó por mantenerlo en 2019 a pesar del buen momento de Neto y acabó subiéndose al larguero del Benito Villamarín para festejar el título en la temporada del centenario. Sus errores en el Wanda, no obstante, ha erosionado su candidatura.

Giorgi aprieta

El guardameta georgiano, que desapareció del once tras unos partidos un tanto dubitativos a principio de temporada, regresó por vez primera a la portería para recibir a la Real en un partido crucial y contra un equipo con un gran potencial ofensivo. Su respuesta fue inmejorable, no le pesó el hecho de haber perdido la titularidad en su momento y a pesar de su corta edad (21 años) generó una sensación de seguridad importante.

En el juego aéreo dominó su zona con solvencia y realizó varias paradas clave para evitar que los donostiarras se adelantaran en el marcador. Especialmente buenas fueron sus intervenciones contra Le Normand, parando un remate de cabeza a bocajarro y a Portu, al que le detuvo un mano a mano saliendo y reduciendo el tamaño de la portería. En contra de su oposición a titular puede jugar su inexperiencia en un escenario como San Mamés en unas semifinales.

Cillessen

está de regreso Más improbable, pero no descartada, está la vuelta de Cillessen a la portería. El internacional por Países Bajos se lesionó contra el Sevilla FC y desde entonces ha trabajado para regresar. No ha jugado ningún minuto en la Copa del Rey en lo que va de temporada, pero Bordalás no ha descartado a ningún portero para ninguna competición y la realidad es que es el cancerbero que más confianza transmite al entrenador y su elección liguera cada semana. A partir de ahí el técnico tendrá que ponderar si está físicamente en condiciones óptimas y en ese caso sacarle o mantenerle en la ecuación copera.