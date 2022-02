No hubo falta de Carlos Soler a Munian en la acción previa al 1-0 del Athletic. La foto es clara y no admite lugar a dudas: es el centrocampista local el que pisa al valencianista y no al revés.

Sin embargo, el colegiado Munuera Montero señalizó falta y su error acabó perjudicando al equipo de Bordalás. Una vez más. En el lanzamiento de la misma, en el minuto 36, llegó el gol de Raúl García con un cabezazo al centro al segundo palo. No estuvo bien defendida, pero si no la hubiera señalado quizás el equipo valencianista no hubiera encajado un gol psicológico al borde del descanso.