Marcelino García Toral ha querido, en la previa del duelo liguero del Athletic frente al Mallorca, matizar sus palabras sobre el Valencia CF. Tras acabar la ida de la semifinal copera ante el cuadro de Bordalás (una semifinal en la que los valencianistas fueron claramente perjudicados por el arbitraje), el técnico asturiano acusó al equipo valencianista de pérdidas de tiempo y se refirió al tipo de partido de forma despectiva, afirmando que "parecía un encuentro de Regional".

Ahora ha querido aclarar sus palabras. "Me refería al tiempo de juego", explicó. "Respeto por igual el estilo del Valencia, el Mallorca o el Madrid. Lo único que dije es que se jugó muy poco y que creo que la responsabilidad es del árbitro. Cada equipo elige el estilo que quiere su entrenador y respeto absolutamente a Bordalás, al Valencia como club, a su equipo y a su afición", dijo.

Al técnico valencianista no debió hacerle ningún tipo de gracia la acusación de Marcelino, aunque no entró al trapo y se limitó a decir, en la previa al duelo ante el Alavés, que cuando llegan las críticas es porque algo estás haciendo bien. Eso sí, argumentó que desde Bilbao se intentaba "desviar" el foco de atención del gran partido que había hecho su equipo y que se estaba intentando "condicionar" al arbitraje para el choque de vuelta en Mestalla.

Polémica con los horarios y LaLiga

Por último, sobre la vuelta en Mestalla, Marcelino volvió a incidir en la necesidad de que se cambie su partido liguero previo para contar con los mismos días de descanso/preparación para la vuelta. "Si LaLiga no quiere es un problema que tendrá LaLiga con el Athletic, no con Marcelino. Es una pregunta para LaLiga si trata igual al Athletic que al resto de clubes. Yo no puedo perder el tiempo en eso. Me fijo en el presente y lo que vamos a intentar es ganar el partido de Mallorca", zanjó.