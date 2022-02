El verano de 2022 tiene un nombre apuntado en la agenda de Mestalla: Joselu Mato. El delantero queda libre y a pesar del interés del Alavés en renovarle son muchos los clubes que han mostrado interés por su figura y uno de los que está pujando más fuerte es el conjunto valencianista. El ariete ya sabe de ese deseo y está abierto a vestir la camiseta del Valencia CF el próximo curso pero tiene matices, ya que cuenta con el interés de otras entidades, quienes esperan para 'atacar' también su fichaje. Y mientras tanto, entre el ruido de su posible incorporación, el delantero apareció para dar los tres puntos a su equipo desde los once metros.

Bordalás tiene una idea clara de juego y en ella encaja Joselu. Sobre todo teniendo en cuenta que queda libre y que puede suponer la incorporación de un '9' que conoce LaLiga y que puede ofrecer rendimiento inmediato. En cualquier caso es una operación compleja por muchos motivos. La situación económica, más allá de pagar el precio de un traspaso, no es la mejor en Mestalla y si el equipo no se clasifica para Europa es también otro punto en contra. El Valencia no es el único club que le pretende y así como hace un año el Sevilla estaba tras sus pasos, la realidad es que a sus 32 años (los cumple dentro de un mes), un contrato a largo plazo con una cifra muy alta puede generar otro problema en el club.

Por eso mismo, el final de temporada puede marcar de alguna manera dónde queda el Valencia CF en esa carrera por cerrar el fichaje. De momento, en Vitoria, Bordalás ya observó de cerca (e incluso tuvo oportunidad de hablar con Joselu), las virtudes del 9, que lleva 12 goles esta temporada, 6 de ellos de penalti, y 2 asistencias. Por su parte, Maxi Gómez, a quien el cuadro de Mestalla buscaría salida en el próximo verano, lleva la cifra de 2 tantos y 1 asistencia.

El Celta está en la terna

El cuadro de Balaídos es uno de los que está intentando convencer a Joselu y aunque se habló de un principio de acuerdo la realidad es que aún no se ha cerrado nada. El futbolista cuenta con el interés desde Mestalla, Vigo y también otros equipos de Primera y también del extranjero. En el caso del conjunto 'celtinha', el salario podría suponer un problema. Eso sí, Iago Aspas avala su llegada. "Me parece un jugador espectacular, de la casa, siente los colores y está dando un rendimiento altísimo. Esperemos que pongan tanto el club como él de su parte para que pueda venir", sentenció en una entrevista para Marca esta misma semana.