El delantero del Valencia CF Gonçalo Guedes atraviesa uno de los mejores momentos como jugador blanquinegro. El portugués ha reconocido que a nivel personal se encuentra "ilusionado conmigo mismo". "Estoy muy bien, me siento confiante, siento que puedo ayudar y aportar mucho al equipo, me siento bien, no tengo lesiones desde hace tiempo y estoy ilusionado conmigo mismo y espero ayudar lo máximo al equipo". El luso lanza un mensaje ambicioso contra el Barcelona: "vamos a dar todo para intentar y entrar a ganar sí o sí, esperemos que se llene Mestalla que nos ayuda mucho". Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

ESTADO EQUIPO Estamos confiantes, sabemos que podemos hacer un gran partido en casa. no venimos de una buena racha pero vamos hacer todo para cambiarlo. VERSIÓN SAN MAMÉS En San Mamés hicimos un gran partido, defensiva y ofensivamente, nos salió bien y teneos que sacar lo máximo posible de todos los partidos. ROMPER LA RACHA Nos vendría muy bien ganar, así ganaríamos mucha confianza para lo que viene, sabemos que es difícil, pero no imposible. Hay que darlo todo y entrar para ganar. BARÇA El Barça siempre es el Barça, es un equipo muy fuerte como ha demostrado todos los años, tienen lesionados, pero la calidad no cambia mucho, es el Barça y todos los jugadores tienen calidad. Hay que entrar para ganar y darlo todo. LIGA Y COPA La gente tiene que saber que estamos a tope en las dos competiciones, estamos en las semifinales de la Copa pudiendo ir a la final, pero la Liga no es fácil, hemos jugado contra equipo de arriba, jugamos bien, pero no conseguimos ganar y hay que terminar con esa mala racha. MESTALLA Como siempre. Mestalla nos ayuda mucho, estamos más cómodos y tenemos que afrontar el partido tranquilos y sin presión. 10 GOLES Estoy muy bien, me siento confiante, siento que puedo ayudar y aportar mucho al equipo, me siento bien, no tengo lesiones desde hace tiempo y estoy ilusionado conmigo mismo y espero ayudar lo máximo al equipo. Dependencia en Hugo Duro y Guedes TE FALTA EL BARÇA Me gustaría marcar contra todos los equipos, marcarle al Barça es importante, pero lo importante es que ayude al equipo a ganar. En Barcelona lo intenté, pero Ter Stegen me lo paró. MENSAJE A LA AFICIÓN Para los aficionados hay muy pocas cosas que decir, nos han apoyado mucho, nos ayudan mucho y vamos a dar todo para intentar y entrar a ganar sí o sí, esperemos que se llene Mestalla que nos ayuda mucho.