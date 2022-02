Joselu Mato, delantero del Alavés y autor de 12 goles en lo que va de temporada, finaliza contrato en junio de 2022 y no renovará con el conjunto vasco.

Esta situación despertó el interés del Valencia para que sea su delantero a partir de este verano.

Sin embargo, la buena temporada del atacante babazorro ha atraído al Espanyol, que peleará con el Valencia y el Celta de Vigo para que Joselu sea su '9' referencia. Habrá que ver qué club toma la delantera por el jugador, teniendo en cuenta que no quiere seguir en el Alavés y sus pretensiones económicas superan los 3,5 millones de euros anuales.

Fichaje frustrado por el Sevilla

Del equipo que ha estado más cerca de fichar Joselu fue el Sevilla en el último mercado de verano. El acuerdo entre el futbolista y el club hispalense estuvo cerrado y todo indicaba a que en la presente temporada el delantero español vestiría la camiseta del conjunto dirigido por Lopetegui. Pero los clubes no llegaron a un entendimiento, ya que el Sevilla ofreció 5 millones de euros y el Alavés no aceptaba una propuesta de menos de 15 millones por su goleador, por lo que el conjunto de Andalucía acabaría firmando al exvalencianista Rafa Mir.

Polémica con su representante

Además, su representante, José Redondo, no se calló ante la actuación del Alavés y en julio declaró en el medio 'Estadio Deportivo' que "el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace mucho tiempo". Palabras que no gustaron nada en el club babazorro y que tuvo que ser respondida con un comunicado oficial por parte de la institución.

Pelea de tres

Por la negativa del club vasco a dejar salir a su jugador el pasado verano, Joselu se marchará sin dejar un euro en las arcas del club una vez finalice su contrato. Teniendo el Sevilla su delantera cubierta, Valencia y Celta permanecen en una lucha por el 'killer' del Alavés a la que ahora se ha unido el Espanyol.