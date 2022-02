Luis García Plaza vivió un partido de lo más activo este sábado. El Valencia CF se adelantó muy rápido en el marcador y fue capaz de mantener la portería a cero gracias a una gran intensidad defensiva y las consecuentes faltas realizadas especialmente por parte del conjunto visitante. En una de las muchas protestas realizadas por el técnico, el colegiado decidió expulsarle con roja directa. Tras el partido y ya en frío, habló en rueda de prensa:

"Llevo dos expulsiones en LaLiga. Una en Cádiz y hoy... por pedir tarjeta. Veo a otros entrenadores que hacen más que yo. Estoy hundido. No lo entiendo y no lo merezco. Llevo dos expulsiones que no merezco. Hago mucho menos que otros. No creo que ponga nada en el acta. He hecho el gesto de la tarjeta y amarilla. La expulsión de Cádiz es de risa y esta es de amarilla. Lo entendería. No es normal. Hay que aceptarlo. Pido disculpas. He visto hasta a Xavi pegarle en el pecho a uno y decirle "qué vergüenza" o al Cholo salirse... A mí no me dejan moverme. Lo siento y pido disculpas porque ahora dejo al equipo dos partidos y eso es lo que más me duele"