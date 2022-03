Gayà apenas aguantó 33 minutos sobre el verde de Mestalla. El compromiso del capitán es intachable, pero su estado físico no era el óptimo para afrontar con plenas garantías la semifinal ante el Athletic. Hizo todo lo que pudo para superar sus molestias físicas y estar en el duelo copero ante el cuadro de Marcelino, pero acabó recayendo de su lesión isquiotibial.

El defensor no quería perderse el partido del año y se machacó con dobles sesiones para recuperarse en tiempo récord (se lesionó en el duelo liguero ante el Barça, aunque las molestias se remontan al partido de ida en San Mamés) y estar a pie de pista para poner su granito de arena en la búsqueda de la final de La Cartuja.

Gayá llegó justo y fue directo al once. La realidad es que forzó y que la 'jugada' no salió bien a Bordalás, que tuvo que gastar una de sus ventanas de cambios en la primera mitad.

Bryan Gil pidió agilizar el cambio

Gayà forzó hasta que su físico no pudo más. En realidad ya se pudo comprobar desde sus primeras carreras que algo no iba bien. No se le vio hacer sprints al cien por cien e incluso dio la sensación de estar renqueante tras algunos de los lances más exigentes. Desde el 25, que ya se había notificado la molestia al banquillo, calentaba Lato.

Pero el cambio se hizo esperar hasta el 33 y entonces Gayà se marchó entre lágrimas, resignado. La grada agradeció su esfuerzo. Bryan, la jugada de antes, pidió a gritos al banquillo que saliera ya el sustituto porque las sensaciones no eran buenas en el carril zurdo y el equipo lo estaba notando defensivamente. También notificó la necesidad de relevar a Gayà Hugo Duro, que ocupó temporalmente el puesto de lateral para apoyar en la defensa al equipo.