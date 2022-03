Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, ha puesto sobre la mesa el negro futuro que Meriton va a dejar en nuestro club: “La nefasta gestión económica, deportiva, social y en este caso, urbanística, de Peter Lim, dejará al Valencia CF al borde de la disolución, cuando en junio la ATE se dé por caducada, siguiendo las directrices de los gabinetes jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, y el acuerdo posterior del Consell. La caducidad provoca la pérdida del valor urbanístico de las parcelas de Mestalla que CaixaBank tiene hipotecadas (actualmente casi 100 millones de euros). Además, quedaría vigente la obligación municipal de demoler parcialmente la grada norte tras la sentencia del TSJCV por estar en medio de un vial público (la demolición la debe costear el club). Se perderían los 40.000 metros de suelo comercial del solar de la avenida de Suecia (la pérdida de edificabilidad será de al menos15 millones). Con las licencias del nuevo estadio caducadas y con un proyecto que difícilmente obtendrá licencias nuevas (por sus deficiencias, falta de soporte financiero e incumplimiento de lo conveniado anteriormente), se perderían 20 millones más (la fianza de 1,4 millones y la indemnización a la administración con 18 millones por no edificar el pabellón en Benicalap). Por no sumar, las pérdidas de edificabilidad del terciario del nuevo Mestalla (casi 40 millones d euros), las pérdidas por no querer terminar las 3500 plazas de parking proyectadas en el nuevo estadio (4 millones de ingresos anuales), etc. Con todo ello, más las pérdidas estimadas a final de ejercicio, la causa de disolución es la amenaza más grave por las que ha pasado el Valencia CF en sus más de 100 años de historia”.

"En septiembre del año pasado te presenté una oferta por 248 millones de euros. Has intentado vender el club por ese precio y no lo has conseguido" Miguel Zorío, añade otro dato nuevo: “la ineptitud de los gestores de Lim va a provocar otra operación negligente. El Valencia CF ha firmado con CVC un crédito que le obliga a ceder un 10.8 % de sus derechos de la LFP anualmente, use o no use el crédito. Así que hasta que sean capaces de presentar un proyecto de estadio en condiciones, el club va a tener que pagar un pastizal por esos 80 millones de euros que tiene a su disposición, pero que no puede tocar por presentar el proyecto de nuevo estadio más mediocre de Europa”. Renovará su oferta para comprar el Valencia El portavoz de Marea Valencianista lanza un mensaje a Peter Lim: “en septiembre del año pasado te presenté una oferta por 248 millones de euros. Has intentado vender el club por ese precio y no lo has conseguido. Cuando renovemos la oferta, a esa cantidad habrá que restarle toda la destroza económica que estás dejando en el Valencia CF. Como te dije tienes dos opciones: o los pones o vendes. La tercera opción, es que provoques la disolución del club, pero no te veo dejando perder 248 millones de euros”. El tercer anillo del Nuevo Mestalla estará cubierto por lonas Miguel Zorío recuerda de nuevo a los técnicos municipales que la ley obliga al Ayuntamiento a contestarle primero a él sobre la instancia presentada en diciembre (y en febrero de nuevo) en la que solicita confirmar por escrito que el consistorio cumple con el acuerdo del Consell y ha dado por caducada la ATE. Además exige al Ayuntamiento que publique inmediatamente toda la documentación del proyecto, los informes jurídicos, el power point,... y que exija a Lim que antes de tener una nueva reunión, presente por registro de entrada (y se publique en el portal de transparencia) el proyecto del nuevo estadio visado por un arquitecto (no unas diapositivas de los bares del nuevo estadio) y con el presupuesto completo firmado por una constructora solvente y con experiencia en este tipo de estadios.