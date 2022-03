¿Qué pasará con el tercer anillo si se retoman las obras con lo presentado en el Nuevo Proyecto? Esa es una de las grandes dudas con el Nuevo Mestalla. En el proyecto presentado por el Valencia CF, la realidad es que el club pretende cubrir la zona de los asientos que no se pondrán con unas lonas. Aunque en un primer momento, según lo firmado, el estadio tenía que ser de 74.000 espectadores, la entidad se compromete, de momento, a hacerlo de alrededor de 45.500 ampliable a unos 66.000. Eso sí, en el proyecto, el Valencia CF tampoco se 'pilla los dedos' a cuándo sería ampliable. Es decir, en los documentos no hay una serie de puntos que cumpliéndose obligan a Meriton a alcanzar ese aforo. De esta manera, el club estaría pidiendo mantener los compromisos de la ATE, aun quedando caducada, y no solo no tiene previsto quedarse lejos de los 74.000 iniciales, sino que tampoco confirma cuándo alcanzaría los 66.000 iniciando las obras con alrededor de 20.000 asientos menos.

"Si no sigue la ATE, los plazos se retardarán" De esta manera, el gran problema es de nuevo que en las instituciones hay discrepancia en hasta cuánto se debe exigir a Meriton para que haga un estadio a la altura del club. No solo a la altura de las exigencias económicas actuales sino el proyecto de futuro que hay. Es decir, la exigencia en volver a estar peleando contra los mejores debe estar sí o sí en un club que esta temporada podría terminar -si nada cambia- de nuevo fuera de puestos europeos en LaLiga (en Copa del Rey se está a un partido). Por otra parte, a pesar de la caducidad de la ATE, las autoridades políticas están dispuestas a ofrecerle los mismos beneficios urbanísticos al club con otra herramienta, pero para ello esperan un compromiso por parte de la entidad no solo con imágenes del nuevo proyecto sino dejando claro 'por escrito' que se comprometen a algo de lo redactado en un principio. Este lunes sin embargo Joan Ribó hacía las siguientes declaraciones: "Evidentemente los permisos hay una parte que depende de nosotros (Ayuntamiento) como sabéis que se están trabajando ya porque se han pedido. Hay otra parte que depende de la Generalitat Valenciana que es el tema de la ATE concretamente. Ahí si hay un retardo en el tema o consideran que no se puede hacer tendremos que esperar", destacó. El nuevo proyecto no frena el fin de la ATE El segundo anillo Uno de los puntos de conflicto es la diferencia entre el proyecto presentado y las imágenes mostradas. Por el momento no habría seguridad en los documentos acerca de los restaurantes, el museo y la tienda oficial. A pesar, eso sí, que el Valencia CF ha comunicado querer tener un estadio acorde a las necesidades del fútbol actual, para ir los 365 días al año y lleno de posibilidades, en los documentos no hay tanta seguridad. Y ese es uno de los principales miedos por parte de las instituciones. Además, la calidad del estadio (materiales, etc) y el diseño (esto último ya se sabía), no tiene nada que ver con lo mostrado en los inicios. Ya hace años se dejó claro que no estaría cubierto sino que tendría una estructura más económica ('low cost'). La cubierta de hecho sería un "velo".