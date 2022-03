El Valencia CF está dando pasos hacia adelante para retomar las obras del nuevo estadio. De hecho el club volvió a pedir que se mantenga la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y se reorganicen los plazos de la misma. Sin embargo las Consellerias de Economía y Política Territorial no han detenido el proceso de caducidad de la ATE. Mientras el Consell estudia y revisa toda la documentación presentada por el club sobre el proyecto, el Ayuntamiento hace lo propio. Es el consistorio quien en última instancia debe renovar o no las licencias para poner en marcha las obras.

En ese sentido el alcalde de València, Joan Ribó se ha referido en unas declaraciones recogidas por Á Punt a que en el Ayuntamiento ya trabajan con la petición del Valencia CF sobre esos permisos: "Evidentemente los permisos hay una parte que depende de nosotros (Ayuntamiento) como sabéis que se están trabajando ya porque se han pedido. Hay otra parte que depende de la Generalitat Valenciana que es el tema de la ATE concretamente. Ahí si hay un retardo en el tema o consideran que no se puede hacer tendremos que esperar". No obstante el jefe del ejecutivo municipal recalca que no solo es una cuestión del Ayuntamiento, sino que también la Generalitat debe decidir sobre la ATE.

Por ese motivo el proceso puede demorarse más, ya que según Ribó la planificación del Valencia CF está formulada en connivencia con lo estipulado en la ATE. “No es lo mismo trabajar con una ATE que continuar trabajando sin una ATE. No sería lo mismo en estas circunstancias. El Señor Murthy hizo una planificación, sino me equivoco, pensando que va a continuar la ATE, evidentemente si no va a continuar la situación no es exactamente la misma y los plazos siempre creo que se retardarán”, explica el alcalde de València

🏟️L'alcalde de @AjuntamentVLC, @joanribo, sobre els permisos per a les obres del nou Mestalla:



🗣️"No és el mateix treballar amb una ATE o sense ATE. Murthy va fer la planificació pensant en l'ATE. Si no continua, els terminis es retardaran"



👉https://t.co/rGS9uSMJ2J pic.twitter.com/b16P7oyIJM — À Punt Esports (@apuntesports) 14 de marzo de 2022

Respecto a la ATE hay que recordar que tal y como publicó SUPER, si el Valencia CF cumple los requisitos técnicos y financieros, las Consellerias mantendrán laos beneficios urbanísticos de la misma aunque está caduque mediante otra herramienta. Dicho lo cual para que el club disponga de estas condiciones debe cumplir con las garantías técnicas y financieras que requiere la Generalitat.