La rueda de prensa previa al Elche-Valencia volvió a tener, entre sus preguntas, una reflexión sobre el ADN o estilo de José Bordalás. Y es que en los últimos tiempos ha sido constante la crítica que ha llegado desde diferentes banquillos al tipo de juego que plantea el Valencia CF en cada partido.

Bordalás, harto del asunto y de aquellos que cuestionan su tipo de juego, volvió a referirse a su estilo. Cansado de que algunos técnicos lo critiquen, el míster se defendió y destacó que su Valencia CF ha llegado a una final y que eso no es nada fácil.

Ahora bien, el equipo no ha estado bien en su planteamiento en algunos partidos, como el otro día en Getafe. Y Bordalás lo reconoce.

¿Cuál es su estilo?, le preguntaron. Su respuesta no dejó indiferente a nadie. "La referencia de Getafe no es buena, no hubo ocasiones de gol. Yo sé cual es el estilo de mi equipo, pero no lo voy a definir a estas alturas después de 20 años de experiencia. Estar es una final no es tarea fácil, hay que darle el reconocimiento que merece", dijo.

El objetivo de Europa. La Champions, imposible

Ahora bien, Bordalás también hace autocrítica y reconoce que han habido encuentros del campeonato doméstico en la que su plantilla no estuvo a la altura.

"En Liga hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, pero es la competición. Queremos estar más arriba, pero hay que tener los pies en el suelo. No podemos luchar por Champions, hay que ser muy realista. El primer crítico soy yo, quiero que mi equipo genere ocasiones de gol y no podemos tomar la referencia del último partido".

La necesidad de vender en verano