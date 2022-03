Mark Fenwicik, arquitecto que lleva el diseño del Nou Mestalla, concedió una entrevista a los medios oficiales del club para explicar los pormenores del proyecto que tiene para el estadio. Estas son sus respuestas:

Cómo va a ser el estadio

Nace con una forma espectacular. Tiene un aforo desde sus inicios de 70 mil espectadores, como todos sabéis el cuenco/bowl lleva años y está diseñado con la más moderna tecnología y distancias para optimizar visibilidad y comodidad, también para unas dotaciones que tienen muy poco estadios en España. Será un cambio muy grande para el aficionado y que tendrá esas dotaciones de confort y uso.

Tranquilidad para la afición

Obvio. Va a ser espectacular, hemos pasado de una época económica muy distinta a una austera. La austeridad no quiere decir que no pueda ser un estadio magnífico. El del Espanyol es de los más conómicos que hay, perpo ha sido elegido como referente por la UEFA. El mejor del mundo en 2009. Puedo dar absoluta confianza de que va a ser magnifico y un orgullo.

¿Low Cost?

De ninguna manera. Hemos invertido, que no gastado, de 300 millones cuando se acabe. No podemos gastar de forma ostentosa, lo vamos a hacer con una calidad y un diseño muy cuidado. A veces es más difícil con poco dinero, pero hemos estado haciendo 3 del Mundial de Catar y el dinero no era problema, luego tuvimos que reducir el presupuesto en 50% y son 3 estadios magníficos.

Con qué estadio se puede comparar

Hay muchos. Por ejemplo el de Tokio que son unos balcones, hemos creado unas enormes balconadas a la ciudad y también del estadio hacia afuera hay una gran visibilidad, por ejemplo para cuando hay celebraciones. Va a ser un estadio muy utilizado en los momentos de gloria

¿Puede ser sede de finales de Champions o en Mundiales?

Sí. Absolutamente, tiene todos los requisitos. Cumple con todos. Tiene un aforo que puede llegar a 70.000. Podría incluso albergar unas semifinales de un Mundial de fútbol, cumple con todos los requisitos de FIFA y UEFA.

Modelo de nuevos tiempos. Uso de 365 días al año

Sí. Hoy en día son menos contenedores de personas cada 15 días para el partido, queremos crear usos que pueden ser todos los días del año. Diferentes espacios como restauración, conferencias… la lista es muy larga. Usos para la comunidad, lo van a poder disfrutar todos los días.

Visibilidad

Era de lo más importante. Nuestro estudio ha desarrollado unos algoritmos que permiten diseñar el estadio con comodidad para ver todo el campo de fútbol. Ha cambiado la normativa que limita la inclinación a 34 grados, ahora en Mestalla desde las parte saltas no se ve bien, con el nuevo sí. Cumplimos todos los protocolos de evacuación. Y obviamente el confort, el peor asiento del Nuevo Mestalla equivale o supera el mejor del antiguo. La distancia con el de delante es mucho más confortable. La distancia incluso entre personas es un poco más.

Inclusividad

Es muy importante y la UEFA una cosa que hace tener muy en cuenta es la necesidad de pensar en muchas personas. Diseñar todos los sitios del estadio para sillas de ruedas, minusválidos, una silla de acompañante al lado… También para invidentes, que tengan posibilidad. También hemos pensado para las familias, que sea seguro para niños de todas las edades. Es vital que tenga todas las dotaciones de aseo, incluso para cambiar un pañal.

Aforo

El bowl está diseñado para algo más de 70.000. Es importante para tener flexibilidad. No hay nada peor que asientos vacíos. Lo que estamos haciendo es empezar con 46.000 o 50.000 personas y esa posibilidad de subir a 70.000 es algo muy fácil y rápido de hacer. Lo que hay que hacer es empezar con un aforo que garantiza que todos los aficionados tengan su asiento. La idea del nuevo estadio es que va a causar un incremento de socios. Al ver este estadio y disfrutar de él va a haber un incremento en la necesidad del aforo. Y el estadio permite que vayamos subiendo el aforo como deseamos

La sostenibilidad energética

Nos importa mucho, sostenibilidad económica y verde. Lo que hacemos es buscar reducir el consumo de energía, agua… Tener mucho cuidado en la elección de materiales y luego producir energía. Es una oportunidad y estamos en contacto con empresas para la cubierta con paneles fotovoltaicos, producirá energía también para la red eléctrica de la ciudad.

Ambiente. Mestalla aprieta mucho. ¿Será un estadio que ayude a esto?

Creo que sí. Estudiamos mucho el tema acústico, siempre decimos que es el jugador número 12. Si la afición puede transmitir esa emoción a los jugadores van a jugar mejor. Para eso es importante la cubierta, que lo hacemos de forma para que rebote el sonido, como una especie de espejo. No tiene la inclinación del anterior, pero la acústica va a ser tremendamente importante. Esto se puede ver en el del Espanyol, los aficionados están encantados.

Los anillos, zonas de ocio, tercer anillo…

Hay tres gradas. Obviamente no va a estar la grada alta vacía. No habrá un aspecto de estadio de vacío ni de lonas.

Plazas de párking

El párking en una ciudad, la tendencia es no hacerlo, hacerlo con una dotación mínima. En el Nuevo Bernabéu no pasan de los 500/600. No es seguro tener plazas debajo del estadio, queremos que se utilice transporte públic0, está en un sitio fabuloso. En los estadios urbanos hay que fomentar que el coche no tiene sitio.

Pista de atletismo

Al principio era necesario poder montar como un tablero a la altura d ella grada media para poner una pista de atletismo, puede ocurrir en el Wanda, también en Wembley… Construyendo como un gran tablero a esa altura, cumplimos los requisitos para hacerlo.

Que puede durar la construcción

Yo quisiera lo antes posible. Lo bueno es que hay mucho hecho, de los más complicado. Ahora hay que vestir la fachada, los interiores y colocar la cubierta Estimamos entre año y medio u dos años, nos lleva a finales del 25. Si empezamos después de verano nos quedará entre año y medio y dos años.

Estamos trabajando muchísimo, diseñar un estadio es algo muy emotivo. No hay edificio más emotivo. Lo hacemos pensando en las personas. Pensamos en como crear el mejor creador de leyendas. Va a ser espectacular y la afición lo va a disfrutar muchísimo.