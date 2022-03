Mario Alberto Kempes ha hablado. Y si lo hace en clave Argentina siempre es importante leer lo que tiene que decir. Más si cabe si se refiere a Leo Messi y a su situación en el PSG de cara al próximo Mundial de Catar 2022 y la participación de la albiceleste.

La Leyenda del Valencia CF ha dado su opinión sobre la situación de incomodidad que vive Messi en París. Sin embargo lo ha empezado haciendo una comparación con lo que él tuvo que vivir en algún momento en Mestalla cuando las cosas no marchaban como tocaban: "A mí también me silbaron, me han dicho de todo y me tiraron naranjas en Valencia, pero nunca bajé los brazos. Es un resultado de los resultados. La gente siempre espera lo mejor. Les puedes dar lo mejor, pero como estás en un equipo, todos están en la misma 'bolsa'. No se salva nadie: ni el mejor ni el peor. O ganan todos o pierden todos “.

En ese sentido Kempes asegura que hay que tragarse la rabia y sacar lo mejor de uno mismo. "Hay que bancársela, no todo es color de rosas. Los resultados mandan, hay que aguantársela, por eso te pagan y firmas un contrato, de lo contrario dedícate a otra profesión. La gente que paga la entrada tiene derecho a silbar. El público tiene derecho a quejarse si no juegas bien”, explica la albiceleste

Por su parte sobre el caso concreto de Messi en París asegura que tiene que marcharse si no está cómodo allí: "Si Messi está cansado en el PSG, deberá resolver su situación y ver qué quiere hacer. Tiene un contrato bastante largo con el París. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos, porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado. En el Barcelona era el rey, en el Paris no está tan contento como cuando estaba en el Barcelona. Él sigue siendo el rey del mundo, lo que pasa es que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por más que se le salga la sonrisa en cualquier momento. No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora

"Veo la cara de Messi y veo preocupación. Lo único que quiero es a Messi al 200% en la Selección Argentina. Quiero que llegue de la mejor forma tanto de la cabeza como físicamente", sentencia Kempes de cara a la cita mundialista del próximo noviembre.