El abogado de Libertad VCF expone que en el Valencia se da un caso de atomización accionarial y esto lleva a que la medida expulse de las Juntas a la mayoría de los accionistas. Además explica que el hecho de que otros clubes (cita Malaga6, Granada o Atlético) hayan adoptado acuerdos "similares" no es un argumento válido porque no se tiene en cuenta las condiciones particulares de cada club. Recalca la extrema dificultad que tendrá un socio para acceder a una Junta y que la motivación no es otra que no permitir la discrepancia.