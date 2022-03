Ya concluido el juicio entre Libertad VCF y Meriton, los medios de comunicación ha podido preguntar a Álvaro Sendra, abogado de la plataforma, tras el litigio. El letrado ha valorado de forma positiva el juicio: "Me quedo satisfecho porque nos hemos explayado en nuestras explicaciones, porque es la culminación de un trabajo de año y pico. Nos ha llevado a averiguar muchas cosas. La obtención de un montón de documentos que es sustancial para velar por los derechos del pequeño accionista. Y para permitirnos fiscalizar en relación al Valencia".

Respecto a las formas utilizadas por la parte del Valencia CF y, sobre todo, por su abogado, no ha querido detenerse demasiado en valoraciones, aunque sí ha mostrado su disconformidad con el trato recibido: "No voy a entrar en los argumentos del Valencia. El ninguneo es práctica habitual, no nos importa, no nos van a mover por eso. En cuanto a los modos del compañero no voy a entrar. Cada uno tiene su forma de ejercer su profesión, aunque esa no es la mía".

Álvaro Sendra ha resaltado de nuevo el optimismo de cara a ganar el juicio: "Cuando alguien plantea una demanda hay que ser optimista. Yo creo que el procedimiento ha ido bien". Y además ha hablado de fechas en las que podría conocerse la resolución: "No lo sé, depende del juez. A la vista de los alegatos, un mes, mes y medio o dos".

El abogado también mostró ambición y comentó que no se conforman con lo conseguido hasta ahora: "Nosotros vamos hasta el final en cada procedimiento, para nosotros un triunfo solo sería ganar. El ejercicio de la fiscalización y la obtención de documentos está muy bien. Y que se sepa lo que se percibe por parte de un consejero del VCF no está mal".