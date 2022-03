El Mundial de Catar cuelga el ‘no hay más billetes’. Una vez concluida la fase de clasificación, 29 selecciones ya tienen su puesto en la cita mundialista y conocerán su grupo el 1 de abril en el sorteo de Doha. El Valencia CF podría tener una nutrida representación con la plantilla actual -que podría sufrir modificaciones durante el mercado de verano-, pero en todo caso cuenta con un elenco de hasta nueve futbolistas que lucharán por tener un sitio en la lista definitiva de su país.

Como casi siempre, la Selección Española es la que más valencianistas tiene opciones de llevar. José Luis Gayà y Carlos Soler cuentan con el favor de Luis Enrique y si conservan su actual rendimiento estará de forma prácticamente asegurada en el Mundial. El lateral de Pedreguer no pudo estar en la última citación por sus dolencias físicas, pero el seleccionador le tiene muy presente e incluso le puso de ejemplo en una de sus charlas.

Por lo que respecta al ‘10’ del Valencia, en sus dos convocatorias con La Roja ha cautivado por completo al preparador asturiano. En la primera dos goles y una asistencia y el pasado martes un recital que le hizo salir ovacionado de Riazor. Por lo que respecta a Hugo Guillamón, su partido fue de mucho nivel y gustó a Luis Enrique, pero tiene mucha competencia. Le quedan varios meses ara pugnar por su plaza y no está, ni mucho menos, descartado.

Sin salir de la Península Ibérica, en Portugal estará Gonçalo Guedes. El luso no es de las primeras opciones para Fernando Santos en el ataque puesto que cuenta con una competencia de talla mundial como Diogo Jota o Bruno Fernandes, pero con el grandísimo rendimiento que está mostrando en el Valencia se ha colado entre los fijos para la convocatoria y es un valor seguro en la rotación.

También en el fondo de armario de sus respectivas selecciones están Eray Cömert y Uros Racic. El suizo cuenta con grandes credenciales desde su etapa en las categorías formativas de la selección helvética y a pesar de que no es titular en el Valencia, la versatilidad táctica en defensa de Suiza abre las puertas a cinco centrales en la convocatoria: Cömert es siempre uno de ellos. Por lo que a Racic respecta, tampoco es un ‘primer espada’ en la talentosa generación del fútbol serbio, pero siempre está en lista de su país.

Quién no ha estado en la última convocatoria, también por lesión, pero si llega rodado a noviembre (el Mundial tendrá lugar desde el 21 de ese mes al 18 de diciembre) sí que podría estar es Jasper Cillessen. El meta quiere ir con los Países Bajos y quitarse la espina de la Euro, a la que no pudo acudir porque no se recuperó a tiempo.

Cruzando el charco

Más allá del Océano Atlántico el Valencia tiene dos candidatos más. Yunus Musah estará seguro con Estados Unidos, ya que su rendimiento está fuera de toda duda en el equipo de las barras y estrellas y es titular indiscutible en el trivote norteamericano. Más complicado, aunque con opciones, lo tiene Maxi Gómez. El charrúa ha estado en la última convocatoria y si recupera el tono goleador por completo, Diego Alonso lo llevará con casi total seguridad, pero ya se ha quedado fuera de alguna lista y no se puede permitir no estar al máximo nivel.

Selecciones clasificadas

Los 29 combinados que integrarán el sorteo del 1 de abril son: Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos, Camerún, México y Estados Unidos.