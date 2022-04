Paulista ha tenido una sensación mala. Sabemos de la mala suerte que ha tenido con las lesiones. Necesita minutos. Los entrenadores tomamos decisiones que a veces desde fuera no se entienden. Me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás. Porque ha sido un partido muy exigido y Paulista se ha lesionado». Con esas palabras, el entrenador del conjunto valencianista dejaba claro que no le había gustado el planteamiento que había realizado y destacó que Paulista había sufrido un problema físico y por eso se había tenido que retirar.

Cabe recordar que el Valencia se presentó en Vallecas con la baja de Diakhaby, quien estaba siendo uno de los mejores en defensa en las últimas jornadas. Eso le obligaba a Bordalás a decidir si mantener la defensa de tres con Hugo Guillamón atrás o Cömert, prácticamente desaparecido hasta la fecha, o jugársela con la de cuatro. Al final apostó por lo segundo y lo cierto es que no salió bien. De hecho, el equipo tuvo muchos problemas para sacar el balón jugado y con el 4-3-3 el Valencia no se sintió cómodo. Te puede interesar: Valencia CF "Hoy me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás" Mamardashvili sostiene al Valencia en Vallecas (1-1) En definitiva, todo lo que podía salir mal salió mal y además se lesionó Paulista en el último tramo. Concretamente en la acción del gol. Por el momento se desconoce el alcance de la lesión del futbolista hispanobrasileño, que sería una baja demasiado dura para la final de la Cartuja el próximo 23 de abril.